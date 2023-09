U Bancu di l'Inghilterra chjama a Conversazione Naziunale nantu à i Preoccupiesi di Privacy Pound Digital

U Vice Governatore di u Bancu di l'Inghilterra (BoE), Sarah Breeden, hà dumandatu una "conversazione naziunale" per affruntà i prublemi publichi chì circundanu l'implicazioni di privacy di una versione digitale di a libbra. U BoE è u Ministeru di e Finanze di u Regnu Unitu anu esploratu a pussibilità di introduzione di una libbra digitale in un futuru vicinu. Tuttavia, i critichi sustenenu chì una munita digitale puderia permette à i guverni di monitorà l'abitudini di spesa di l'individui è di complicà e transazzioni di soldi.

Breeden hà sottolineatu a necessità di affruntà i prublemi di privacy è prumove un dialogu apertu nantu à u tema. Ella hà enfatizatu chì una libbra digitale serviria cum'è fundamentu per tutte e transazzione digitale, assicurendu a fiducia in a valuta. Tuttavia, hà ricunnisciutu chì ci sò sfide in a gestione di a privacy è a definizione di u rolu di u statu in relazione à una munita digitale.

I prublemi di privacy in quantu à a prugrammabilità sò stati ancu ricunnisciuti da Breeden, chì hà evidenziatu a necessità di stabilisce una legislazione clara è termini è cundizioni per affruntà queste preoccupazioni.

Breeden hà ancu enfatizatu chì a privacy deve esse ancu una priorità quandu cunsiderà e valute digitale di u settore privatu. Ella indicò chì undici paesi anu digià rializatu e versioni digitale di e so muniti, è a Riserva Federale di i Stati Uniti cunsidereghja ancu a pussibilità.

L'impattu nantu à a stabilità finanziaria hè una altra considerazione chjave per Breeden. I risposti à a cunsultazione publica nantu à a libbra digitale seranu publicati più tardi questu annu, chì furnisce più insight in diversi aspetti di a pruposta.

Hè da nutà chì Breeden hà disprezzatu l'idea chì una munita digitale eliminà a dispunibilità di soldi cum'è suggeritu da i critichi.

Fonti: Reuters

Definizione:

- Lira digitale: Una versione digitale di a valuta di u Regnu Unitu, a libbra sterlina.

- Bank of England (BoE): U bancu cintrali di u Regnu Unitu.

- Preoccupazioni di privacy: Preoccupazioni riguardanti a prutezzione di l'infurmazioni persunali è i diritti di privacy individuale.

- Programmabilità: A capacità di scrive codice o struzzioni per un computer o sistema digitale per eseguisce funzioni o funzioni specifiche.

- Stabilità finanziaria: A cundizione in quale un sistema finanziariu, cum'è un sistema bancariu, hè capaci di sustene i scossa è mantene u so funziunamentu.

- Cunsulta publica: U prucessu di circà l'input o feedback publicu nantu à un tema o pruposta particulare.

Fonte: Reuters