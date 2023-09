Tariffa d'abbonamentu BMW Scraps per i sedili riscaldati

BMW hà decisu di eliminà a tassa di abbunamentu cuntruversa per i sedi di vittura cale chì hà causatu un tumultu trà i clienti l'annu passatu. L'automobilista tedesca hà affruntatu una reazione quandu hà introduttu una tarifa mensile di $ 18 per i sedili riscaldati, una funzione chì era prevista prima cum'è standard. A mossa hà incitatu una cumunità di pirate per offre i so servizii per sbloccare a funzione per quelli chì ùn volenu pagà extra.

Mentre i cunduttori di i Stati Uniti ùn sò micca stati affettati da l'opzione solu di abbunamentu, i prupietari di BMW in Germania, u Regnu Unitu è ​​​​altri paesi anu da decide di pagà extra per i posti riscaldati. Tuttavia, in una recente intervista cù Autocar, u membru di u cunsigliu di BMW per a vendita è u marketing, Pieter Nota, hà annunziatu chì i posti riscaldati ponu avà esse acquistati o rifiutati à u puntu di compra.

Nota hà spiegatu chì a decisione di scartà a tarifa di abbunamentu hè stata guidata da a bassa accettazione di l'utilizatori è a percepzione di u cliente. "A ghjente sente chì hà pagatu u doppiu, chì in realtà ùn era micca vera, ma a percepzione hè a realità", hà dettu Nota. Hà ricunnosce chì mentre BMW vulia furnisce un serviziu extra offrendu l'opzione per attivà i posti riscaldati più tardi, ùn hà micca risonatu bè cù i clienti.

A cuntruversia hà suscitatu ancu più attenzione quandu dui legislaturi americani, Paul Moriarty è Joe Danielsen, anu manifestatu a so preoccupazione è anu cunsideratu pruibisce a pratica. Anu sustinutu chì l'imprese di vitture ùn deve micca incaricà à i cunsumatori una tarifa di abbonamentu per e funzioni chì sò digià stallate nantu à u veiculu à u mumentu di a vendita. Moriarty è Danielsen anu cridutu chì tali pratiche di cummerciale servinu principalmente per aumentà i profitti corporativi è anu destinatu à prutege i cunsumatori da l'aumentu di i costi.

In generale, a decisione di BMW di scaccià a tarifa di abbunamentu di i posti riscaldati hè una mossa positiva chì indirizza i feedback di i clienti è assicura un prucessu di compra più trasparente per i so veiculi.

