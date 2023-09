SIX annuncia l'approvazione regulatoria per i derivati ​​di l'assi digitali di BME Clearing

SIX, un prestatore di servizii finanziarii svizzeri, hà annunziatu chì BME Clearing, a contrapartita cintrali spagnola (CCP), hà ottenutu l'appruvazioni regulatori da a Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) per sguassà i futuri Bitcoin è Ethereum. Questu marca una tappa significativa in l'ecosistema di l'assi digitale è dimostra l'impegnu di SIX per l'innuvazione è a sicurità.

BME Clearing introduverà un novu segmentu chjamatu Digital Asset Derivatives, destinatu à investitori istituzionali. Stu segmentu furnisce un ambiente sicuru è altamente regulatu per u cummerciu, a compensazione è a liquidazione di i futuri di l'assi digitale. L'intruduzioni di stu segmentu hè in risposta à a crescente dumanda da l'istituzioni per l'accessu regulatu à l'assi digitale.

José Manuel Ortiz, Head of Clearing and Repo Operations in SIX, hà manifestatu u so piacè per l'appruvazioni regulatori per stu novu segmentu. Ellu hà enfatizatu chì sta tappa riflette a dedizione di SIX à l'empowerment di l'istituzioni, i clienti è l'investitori cù soluzioni innovative. L'obiettivu hè di cuntribuisce à a crescita cuntinua di l'ecosistema di l'assi digitale è di assicurà una sperienza di cummerciale sicura è efficiente per tutti i clienti.

Per ottene l'appruvazioni regulatori, BME Clearing hè capaci di offre à l'istituzioni una strada regulata per accede à l'assi digitale cum'è Bitcoin è Ethereu. Questa mossa si allinea cù l'interessu crescente è l'adopzione di criptu di muniti trà i investituri istituzionali.

In generale, l'approvazione accordata da a CNMV à BME Clearing hè un sviluppu significativu chì rinforza l'impegnu di SIX per l'innuvazione è a sicurità in l'ecosistema di l'assi digitale. Introducendu u segmentu di Derivati ​​di l'Assi Digitali, BME Clearing hà u scopu di furnisce à l'investitori istituzionali un ambiente sicuru è regulatu per u cummerciu di futuri di l'attivu digitale.

Fonti:

- BME Clearing: [link]

- CNMV