Zoom presenta l'Assistente digitale alimentatu da AI à l'abbonamenti

Zoom hà presentatu u so novu assistente digitale generativu alimentatu da AI, chjamatu Zoom AI Companion. L'assistente serà inclusu in l'abbonamenti pagati di Zoom senza costu supplementu. L'AI Companion serà dispunibule nantu à a piattaforma Zoom, chì offre funzioni cum'è a riassunzione di riunioni, a redazione di messagi è feedback in tempu reale di riunioni. Mentre alcune funzioni seranu dispunibili à u lanciamentu, altre seranu lanciate in a primavera 2024.

Smita Hashim, Chief Product Officer in Zoom, hà enfatizatu l'impegnu di a cumpagnia per u valore di u cliente è l'innuvazione cù l'intruduzione di l'AI Companion. L'utilizatori puderanu interagisce cù l'assistente attraversu un pannellu laterale in l'esperienza di Meetings, è Zoom hà previstu di espansione e capacità di l'assistente in tuttu l'annu prossimu.

In più di questu annunziu, u CEO di Zoom Eric Yuan hà rispostu à a decisione di Microsoft di unbundle Microsoft Teams da l'abbonamenti Office 365 è Microsoft 365. Yuan hà suggeritu chì a Cummissione Federale di u Cummerciu (FTC) di i Stati Uniti duverebbe cunsiderà investigà a materia, simile à u corpu anti-competizione di l'UE.

Salesforce lancia strumenti avanzati di produttività per Slack

Salesforce hà introduttu trè novi strumenti di produtividade avanzata per Slack: Slack AI, liste Slack, è novi capacità d'automatizazione. Slack AI hè integrata in a piattaforma è offre funzioni cum'è riassuntu di canali è riassunti di fili. Listi Slack permettenu à l'utilizatori di seguità i travaglii di travagliu è di gestisce i prughjetti cù un flussu di cumunicazione simplificatu. E novi capacità d'automatizazione permettenu à l'utilizatori di automatizà e attività specifiche senza sapè fà di codificazione. I sviluppatori ponu ancu custruisce app persunalizati cù Slack cum'è host.

Noah Desai Weiss, Chief Product Officer in Slack, hà enfatizatu l'enfasi di a cumpagnia nantu à furnisce una piattaforma di produtividade intelligente è efficiente chì permette à l'utilizatori di fà u so megliu travagliu. Slack AI è Slack lists seranu in pilotu questu invernu, cù a dispunibilità generale prevista per 2024. U novu hub d'automatizazione hè stallatu per esse dispunibule più tardi stu mese.

Microsoft Finisce u Supportu per Skype in Sale di Teams, Introduce Billing for Recording and Transcript APIs

Microsoft hà annunziatu chì i Teams Rooms ùn susteneranu più e cunnessione à u servitore Skype for Business à partesi da u 1 d'ottobre di u 2023. Stu cambiamentu affettarà un pocu numeru di clienti chì utilizanu cunfigurazioni on-premise. Teams Rooms trasladerà u so supportu à u servitore Exchange, chì hè digià utilizatu da u Teams Desktop.

À u listessu tempu, Microsoft hà introduttu a fatturazione per i so API di registrazione è di trascrizione in Teams. I sviluppatori saranu ora caricati per l'usu di queste API, cù registrazioni chì costanu $ 0.03 per minutu è trascrizioni à un prezzu di $ 0.024 per minutu. Microsoft hà evidenziatu i benefici di queste API per i sviluppatori chì custruiscenu applicazioni di linea di cummerciale (LOB) è soluzioni multi-tenant di Venditore di Software Indipendente (ISV), cumprese a riassunzione di chiamate, insights di parlante, seguiti intelligenti, è furmazione è integrazione.

