BGMI Ancient Mummy Set Crate and Redeem Codes for September 8: All You need to know

Battlegrounds Mobile India (BGMI) hè diventatu unu di i ghjochi più populari in l'India, captivandu i ghjucatori per ore in fine. Malgradu a so recente pruibizione è u so ritornu sussegwente, u ghjocu cuntinueghja à attruverà una fanbase fideli. Cù diverse aghjurnamenti è aghjurnamenti, BGMI hè in constante evoluzione per mantene i ghjucatori impegnati.

Unu di i cambiamenti recenti in BGMI hè l'integrazione di a voce di u cricketer Hardik Pandya è l'annunziu di l'attore Ranveer Singh cum'è l'ambasciadore di a marca per BGMI India. Inoltre, u ghjocu hà introduttu una nova Cassetta di Mummia Antica chì offre eccitanti premii in u ghjocu.

U manicu ufficiale di Instagram BGMI hà publicatu un video cù a cassa Mummy, generendu assai eccitazione trà i ghjucatori. U post mette in risaltu chì l'Ancient Power Crate pò esse apertu per solu 18 UC (valuta in u ghjocu) è furnisce l'uppurtunità di ottene emote epiche è set.

Per i ghjucatori chì cercanu d'acquistà premii in u ghjocu cum'è pelle di fucile, vestiti, armi, veiculi è più gratuitamente, BGMI hà liberatu codici di riscattu. Questi codici ponu esse aduprati durante un periudu limitatu di 12 ore per sbloccare diverse ricumpensa novi.

Eccu i codici di riscattu BGMI per l'8 di settembre:

- BTOQZHZ8CQ - Novu!

- TQIZBZ76F - A pelle di u veiculu

- 5FG10D33 - Falcon è Emotes gratuiti

- GPHZDBTFZM24U - UMP9 Skin

- KARZBZYTR - Outfit gratuitu

– JJCZCDZJ9U – Pan d’oru

- UKUZBZGWF - Fuochi d'artificiu gratuiti

- TIFZBHZK4A - Outfit gratuitu

- RNUZBZ9QQ - AKM Glacier Skin

– PGHZDBTFZ95U – M416 Skin

- R89FPLM9S - Cumpagnia

- BMTCZBZMFS - Pretty in Pink set è Pretty in Pink Headpiece

- TQIZBz76F - 3 Motocicletta Gratuita

- BMTFZBZQNC - Set di Drifter Gratuitu

- SD14G84FCC - Skin gratuitu per KAR98 Sniper Gun

Per riscattà questi codici è riclamà i vostri premii, seguite questi passi:

1. Visita u situ web ufficiale BGMI è entre in u vostru ID di caratteru BGMI.

2. Incolla u codice di redenzione in u spaziu furnitu per ricumpensa in u ghjocu.

3. Entre u codice captcha / verificazione, è cliccate nant'à sottumette.

4. Una volta chì u prucessu hè cumpletu, pudete cullà i vostri premii rimborsabili attraversu u mail in-game.

Stay tuned for more updates and codes from BGMI as the competition is heated with the imminent return of Garena Free Fire.

Definizione:

- BGMI: Abbreviazione per Battlegrounds Mobile India, un popular ghjocu mobile in India.

- UC: valuta in u ghjocu utilizata in BGMI.

- Scambià i codici: Codici speciali chì ponu esse inseriti in u ghjocu per riscattà i premii in u ghjocu.

- Emotes è set epici: emotes è vestiti esclusivi cù effetti speciali è disinni.

- Pelli di pistola: apparizioni persunalizabili per l'arme in u ghjocu.

- Vestiti: Articuli di vestiti chì ponu esse purtati da i caratteri di i ghjucatori.

- Veiculi: Veiculi in-game utilizati per u trasportu.

- Cumpagnia: Un caratteru micca ghjucatu chì accumpagna u caratteru di u ghjucatore.

- Crates: Articuli in u ghjocu chì cuntenenu premii randomizzati.

Fonti:

- U situ ufficiale di BGMI

- Maniglia BGMI Instagram