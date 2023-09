MetaStealer: Un Novu Stealer d'Informazione destinatu à l'imprese macOS

MetaStealer, un novu malware chì roba informazioni, hè apparsu cum'è una minaccia per i sistemi Apple macOS. Questu aghjunghje à a lista crescente di famiglie di stealer, cumprese Stealer, Pureland, Atomic Stealer è Realst, chì anu focu annantu à u sistema operatore macOS. In questu ultimu attaccu, l'attori di minaccia si ponenu cum'è clienti falsi per ingegneri suciali di e vittime per lancià carichi maliziusi.

MetaStealer hè distribuitu in forma di bundle di applicazioni rogue in u formatu di l'imaghjini di discu (DMG). L'attaccanti si avvicinanu à i so miri sparte un archiviu ZIP prutettu da password chì cuntene u schedariu DMG. I casi precedenti anu vistu u malware disguised cum'è i schedari Adobe o installatori per Adobe Photoshop. L'evidenza suggerisce chì l'artefatti di MetaStealer sò stati prisenti in natura da u marzu di u 2023, cù a mostra più recente caricata à VirusTotal u 27 d'Agostu 2023.

Ciò chì distingue MetaStealer hè u so focusu nantu à l'usu di l'utilizatori cummerciale. Di genere, u malware macOS hè distribuitu attraversu siti torrent o distributori di software di terze parti sospetti, chì offrenu versioni cracke di software populari. Tuttavia, MetaStealer hè destinatu specificamente à l'utilizatori di l'affari, cù u scopu di raccoglie dati da iCloud Keychain, password salvate, è fugliali nantu à l'ospiti cumprumessi. Alcune versioni di u malware sò state osservate ancu per i servizii di destinazione cum'è Telegram è Meta.

L'emergenza di MetaStealer enfatizeghja a tendenza crescente di destinazione à l'utilizatori di Mac per i so dati trà l'attori di minaccia. U so scopu di sfilà un keychain preziosu è altre informazioni da l'utilizatori di l'affari mette in risaltu u potenziale per più attività cibercriminale o accede à e rete di cummerciale più grande. Ùn hè chjaru se MetaStealer hè u travagliu di i stessi autori daretu à altre famiglie di stealer o u risultatu di gruppi separati di attori di minaccia.

