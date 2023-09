Paragone di Smartphones 5G: Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, è OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

U Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, è OnePlus Nord CE 3 Lite 5G sò trè opzioni populari in u mercatu di smartphone 5G. Fighjemu un ochju più vicinu à e so caratteristiche è specificazioni.

Realme 10 Pro 5G

U Realme 10 Pro 5G, dispunibule nantu à Amazon à ₹ 19,060, offre un schermu LCD Full HD + di 6.72 pollici cù una freccia di rinfrescante di 120 Hz. Funziona cù u processore Qualcomm Snapdragon 695 è hà 8 GB di RAM è 128 GB di almacenamiento. U smartphone hà una configurazione di doppia camera cù un shooter primariu 108MP è una camera di ritratti 2MP. Per i selfie, hà una camera frontale di 16 MP. U dispusitivu hè alimentatu da una batteria 5,000mAh è supporta a carica rapida SuperVOOC 33W. L'opzioni di cunnessione includenu 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 è GPS.

Bit X5 5G

U Poco X5 5G, à u prezzu di ₹ 18,299, hè alimentatu da u processore Qualcomm Snapdragon 695. Hà un display FHD + Super AMOLED di 6.67 inch cù una freccia di rinfrescante di 120 Hz. U telefuninu vene cun finu à 8 GB di RAM è finu à 256 GB di almacenamiento. Hè sportu una cunfigurazione di camera tripla cù una camera principale di 48MP, un sensor ultra-wide 8MP, è un sensor macro 2MP. A camera frontale hè 13MP. U smartphone hà una batteria di 5,000 33 mAh cù una carica rapida di 53 W. Include ancu un sensore di impronte digitali montatu laterale è vene cun una classificazione IPXNUMX.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

U OnePlus Nord CE 3 Lite 5G hà un prezzu di ₹ 19,999 è include un display LCD di 6.72-inch cù una freccia di rinfrescante di 120Hz. Hè alimentatu da u chipset Qualcomm Snapdragon 695 è offre finu à 8 GB di RAM è finu à 256 GB di almacenamiento. U smartphone funziona nantu à OxygenOS 13 basatu annantu à Android 13 è presenta una configurazione di camera tripla posteriore cù una camera primaria 108MP, una lente macro 2MP, è una camera di prufundità 2MP. A camera frontale hè 16MP. Hà una batteria 5,000mAh cù 67W SuperVOOC carica rapida. Inoltre, include un portu Type-C è un jack per cuffie 3.5mm.

In generale, questi smartphones offrenu una gamma di funzioni per l'utilizatori interessati à sperimentà i benefici di a cunnessione 5G. Ch'ella sia u Realme 10 Pro 5G, Poco X5 5G, o OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, l'utilizatori anu parechje opzioni per sceglie in base à i so bisogni specifichi è u budgetu.

