A National Hockey League (NHL) è a NHL Network anu annunziatu a so cullaburazione cù i Los Angeles Kings per a quarta stagione di e so docuseries di pre-stagione à accessu integrale, Behind The Glass. Questa serie di trè parti, prodotta da NHL Network in associu cù NHL Productions, furnisce un sguardu in daretu à l'scena di l'intensità, u dramma è a cumpetizione di una pre-stagione NHL à traversu a lente di i dui volte Stanley Cup Champion Kings.

A prossima stagione di Behind The Glass includerà u viaghju di i Kings in l'Emisferu Sud mentre ghjucanu contr'à i Coyotes d'Arizona in Melbourne, Australia per a Serie Globale NHL 2023. Serà i primi partiti NHL ghjucati in Australia, aghjunghjendu eccitazione à a serie. I ghjucatori saranu microfonichi è presentati fora di a pista, offrendu à i fan un cuntenutu ineguagliabile mentre cumpetenu per u so postu in a lista è si preparanu per l'apertura di a stagione regulare.

Dopu dui posti consecutivi di Stanley Cup Playoff, i Kings anu suscitatu aspettative per l'urganizazione. Daretu à u Vetru si concentrerà nantu à u vicepresidentu è u direttore generale di a squadra, Rob Blake, è l'allenatore Todd McLellan, mentre guidanu a squadra in u campu di furmazione è formanu a visione per un contendente perenne di a Stanley Cup. A serie pruferà ancu i ghjucadori chjave cum'è u centru recentemente acquistatu Pierre-Luc Dubois, l'astri nascenti Adrian Kempe è Kevin Fiala, è i ghjucadori core veterani Anze Kopitar è Drew Doughty. U presidente di a squadra, Luc Robitaille, furnisce una visione unicu di ciò chì significa esse un rè.

Behind The Glass hè stata prima in 2018, offre à i fan un sguardu senza precedente à a pre-stagione NHL attraversu l'ochji di i New Jersey Devils. Da tandu, a serie hà presentatu i Philadelphia Flyers è i Nashville Predators. L'edizione di quist'annu suscitarà a scumessa cù u viaghju internaziunale à Melbourne, in Australia.

I fanali ponu aspittà di vede cuntenutu bonus exclusivu è clips da ogni episodiu di Behind The Glass spartutu nantu à e piattaforme digitale è suciali cù l'hashtag #BehindTheGlass. Inoltre, ogni episodiu serà dispunibule nantu à a piattaforma YouTube di a NHL, chì offre à i fan più opportunità per impegnà cù a serie.

Daretu à u Vetru: u Campu di Training di Los Angeles Kings prumetti di avvicinà i fan più vicinu à u ghjocu è furnisce una perspettiva unica è mai vista prima di a squadra è di a pre-stagione. Cù un accessu senza precedente, sta docuserie hè sicuru d'eccitazione i fan chì anticipanu a prossima stagione NHL.

