Beats Collabora cù Olive & June per a nova cullizzioni di unghie

Beats, cunnisciuta per i so auricolari è cuffie populari, si avventura in l'industria di bellezza cù a so prima cullaburazione cù a marca di bellezza Olive & June. Per celebrà a liberazione di i so novi sfumature, Cosmic Silver è Cosmic Pink, Beats è Olive & June anu lanciatu una cullizzioni di unghie chì permette à l'utilizatori di coordinà i so unghie cù i so accessori tecnologichi.

A cullizzioni include dui sfumature di vernice per unghie chì currispondenu à i Beats Studio Buds+, è ancu unghie pressate ispirate da l'aspettu è l'esperienza di ascolta di l'auriculare wireless. Olive & June hà spartutu a nutizia nantu à Instagram, invitendu i seguitori à cumprà i lucidi in edizione limitata è presse.

Olive & June hè diventatu populari per i so kit di unghie digne di un salone chì portanu l'esperienza di u salone di unghie in casa. I so kit Mani System più venduti sò faciuli d'utilizà è u smaltu per unghie hè di longa durata. I clienti ponu persunalizà i so kit cù una gamma di sfumature chì cambianu cù ogni stagione o cullaburazione.

A nova cullezzione di unghie Beats x Olive & June hè avà dispunibule per compra. U bundle Beats Polish Duo include i sfumaturi di smaltu metallicu rosa è argentu, chì ponu esse aduprati per creà diversi sguardi di unghie. U Beats Press-On Bundle offre cinque disinni di unghie diffirenti chì ponu esse mischiati è assuciati. Ogni set vene cun 42 unghie, un cuscinettu di preparazione, una cola chì ùn danneghja micca l'unghie, un pusher cuticle in legnu, è una lima per unghie 2-in-1 è buffer.

