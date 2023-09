Barry Callebaut, una sucietà di punta in l'industria di cacao è cioccolatu, face un investimentu significativu di CHF 500 milioni. L'investimentu si concentrerà nantu à furnisce l'innuvazione di i clienti, iniziative di sustenibilità è u sviluppu digitale. A rivista strategica, cunnisciuta cum'è BC Next Level, hà per scopu di salvà l'affari circa 250 milioni di CHF annu per migliurà l'operazione globale.

U prugramma hà per scopu di furmà a direzzione di a cumpagnia per a prossima decada, avvicinandulu più vicinu à i mercati è i clienti, è favurendu a simplicità è a digitalizazione in e so pratiche. Una nova struttura di gestione serà implementata, cù novi rispunsabilità glubale in finanza, risorse umane è tecnulugia. Inoltre, a cumpagnia pensa à lancià una urganizazione di furnimentu è sviluppu di i clienti.

Per sustene sti cambiamenti, u cumitatu esecutivu serà riduciutu da nove à sei membri. Nuvelle aghjunte à u cumitatu includenu Peter Vanneste cum'è Chief Financial Officer, Jutta Suchanek cum'è Chief People & Diversity Officer, è Dr Clemens Woehrle cum'è Chief Customer Supply & Development Officer.

Comu parte di a riurganizazione, Jo Thys, l'attuale Chief Operations Officer, assumerà u novu rolu di President Operations Strategy & Innovation, rappurtandu à Clemens Woehrle. Ben De Schryver, l'attuale CFO, hà da passà à un rolu cummerciale cum'è presidente regiunale per a divisione di l'America di u Nordu. Vamsi Mohan Thati diventerà presidente regiunale per a regione APAC, Mediu Oriente è Africa.

In vista di questi cambiamenti, certi dirigenti, cumpresu Steve Woolley, Masha Vis-Mertens, è Rogier van Sligter, anu sceltu di cercà opportunità fora di a cumpagnia.

Barry Callebaut furnisce un aghjurnamentu strategicu cumpletu è più dettagli nantu à BC Next Level u 1 di nuvembre 2023. L'aghjurnamentu serà presentatu in un avvenimentu hibridu in Londra.

U CEO Peter Feld hà spressu a missione di a cumpagnia di esse u core è u mutore di l'industria di cacao è cioccolatu. Hà enfatizatu a necessità d'investisce strategicamente in u futuru di a cumpagnia per risponde à e richieste di i clienti in evoluzione per prudutti più sustinibili è innovatori. Feld hà evidenziatu l'impurtanza di trasfurmà a decisione più vicinu à i mercati è i clienti, è ancu abbraccia a simplicità è a digitalizazione per guidà l'innuvazione è a sustenibilità.

Patrick De Maeseneire, presidente di u Cunsigliu di Amministrazione di Barry Callebaut, hà manifestatu u sustegnu à l'investimentu di a cumpagnia. Crede chì BC Next Level farà Barry Callebaut più centratu in u cliente, agile è efficiente, assicurendu un successu à longu andà per tutti i stakeholder.

Cù questu investimentu significativu è rivisione strategica, Barry Callebaut hà u scopu di rinfurzà a so pusizioni cum'è un capu in l'industria è cuntinuà à furnisce valore à i so clienti è stakeholder.

