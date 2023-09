Bankjoy à Demo Digital Banking Platform cù Neobank Client à FinovateFall 2023

Bankjoy, un fornitore di banca digitale di punta, hè statu sceltu per mostrà a so piattaforma bancaria digitale cù un novu cliente neobank à FinovateFall 2023. A demo mette in risaltu cumu a suite di servizii bancari digitali di Bankjoy permette à i neobanchi di offre più valore à i so clienti.

Bankjoy offre una tecnulugia bancaria moderna, cumpresa a banca mobile è in linea, à i banche regiunale, neobanche è cooperative di creditu. A so piattaforma permette à i banche digitali è i neobanchi di mira à i mercati specifici è a demografia di i clienti mantenendu i so sistemi core esistenti.

In FinovateFall, Bankjoy dimostrarà a so sperienza d'utilizatore senza saldatura, un design visualmente attraente, funzioni digitale avanzate è capacità d'integrazione cù diverse piattaforme core è terze parti. Questu rende una scelta ideale per i neobanchi chì cercanu di rinfurzà l'esperienza bancaria digitale per i so clienti di vendita è cummerciale.

Greg Palmer, VP di Strategia in Finovate, hà dichjaratu: "Semu piacè di avè Bankjoy nantu à u palcuscenu à Finovate dinò questu annu, sta volta cù una neobanca cum'è co-presentatrice. Aspittemu di vede una demo eccitante da duie urganisazioni chì pensanu à u futuru ".

Sicondu un rapportu, u mercatu globale di neobanking hè statu valutatu à $ 66 miliardi in 2022 è hè previstu di cresce à un tassu di crescita annuale compostu (CAGR) di quasi 55% da 2023 à 2030. Cume i neobanchi cuntinueghjanu à guadagnà trazione, hè cruciale per elli. per avè a tecnulugia ghjusta per furnisce una sperienza d'utilizatore ricca di funzioni chì risponde à i bisogni finanziarii di i so clienti di destinazione.

U CEO è Fundatore di Bankjoy, Michael Duncan, hà manifestatu l'entusiasmu di participà à Finovate è di mostra a so piattaforma bancaria digitale intuitiva. A piattaforma di Bankjoy include banca mobile è in linea, dichjarazioni elettroniche, apertura di contu in linea, origine di prestitu in linea è IA conversazionale, frà altre funziunalità. A cumpagnia hà aghjustatu continuamente novi funzioni, funziunalità è integrazioni à e so offerte di prudutti digitale.

Fonti:

Tecnulugia Finanziaria oghje