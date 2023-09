Cumu reclutà Minthara senza tumbà in Baldur's Gate 3

Unu di i NPC populari in Baldur's Gate 3 hè Minthara, l'Elfe Oscuru chì hà prumessu a so fedeltà à l'Assolutu. Parechji ghjucadori anu ansiosu di reclutàla cum'è un cumpagnu romanticu, ma per fà cusì, anu da compie una ricerca chì implicava assai uccisioni. Tuttavia, un ghjucatore intelligente hà scupertu un metudu per reclutà Minthara senza piglià alcuna vita.

Di genere, per avè Minthara unisce à u vostru latu, avete bisognu di compie una missione ch'ella vi dà per tumbà tutti in l'Emerald Grove. Questu implicava un scontru sanguinoso cù Tiefling è Druidi, cù l'assistenza di e truppe goblin di Minthara. Tuttavia, l'utilizatore di Reddit Wulfrinnan hà spartutu un metudu per reclutà Minthara "innocently".

Sicondu u metudu di Wulfrinnan, avete prima di parlà à i figlioli Tiefling di a banda di Mol per arrubà l'idolu Druid. Allora, arrubbate l'idolu usendu stealth per impediscenu chì u rituali si faci. Questu hà da innescà una lotta trà i Tieflings è i Druidi, in quale duvete scappà o scappà. Dopu, signalate u locu di u boscu à Minthara, è quandu tutti dui tornanu, truverete tutti i difensori morti. Questu permetterà di reclutà Minthara più tardi in u ghjocu senza avè da tumbà nimu.

Ancu s'è stu metudu pò parenu innocente nantu à a superficia, hè impurtante nutà chì sempre implica manipulazione è ingannu. Hè una reminiscenza di scelte morali ambigue simili in altri RPG cum'è Star Wars: Knights of the Old Republic. Tuttavia, se preferite ghjucà cum'è un caratteru chì prova di mantene e so mani pulite, stu metudu pò esse un dodge utile in Baldur's Gate 3.

Sè vo circate di più guide è cumu per Baldur's Gate 3, assicuratevi di cunsultà a nostra guida à a Pruva Self-Same.

Fonte: Nisunu (basatu nantu à l'articulu fonte)