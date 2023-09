Baldur's Gate 3 Split-Screen in PS5: Revisione di u rendiment

Baldur's Gate 3 hà recentemente fattu u so debut in u PS5, è cun ellu hè ghjuntu a funzione di split screen assai anticipata. Questu permette à i pruprietarii di PS5 di unisce cù i so amichi chì ghjucanu in PC. Mentre a funziunalità di split-screen generalmente funziona bè, IGN hà scontru alcuni prublemi durante a so rivisione di u performance di u ghjocu.

Duranti a rivista, Michael Thompson, u criticu, hà nutatu chì u rendiment di u ghjocu hè cascatu significativamente quandu dui caratteri anu esploratu diverse parti di una cità, in particulare durante l'Attu 3. Hà trovu chì a CPU, invece di a GPU, hè stata tassata durante questi casi. Thompson hà infurmatu una media di 27.3 frames per seconda quandu a prova di u modalità split-screen in Act 3. In u modu split-screen, u ghjocu corre à 1440p è 30fps.

L'Attu 3 hè cunnisciutu per esse particularmente tassante in Baldur's Gate 3, indipendentemente da a piattaforma, per via di a vasta zona di u locu è di l'altu numeru di caratteri non-playable (NPCs) presente. Malgradu a calata di prestazione durante l'Attu 3, Thompson hà enfatizatu chì u ghjocu generalmente mantene una freccia di frame stabile di circa 30fps fora di quellu locu specificu.

Hè da nutà chì a split-screen hè stata una sfida per Baldur's Gate 3 in tutte e plataforme. A versione Xbox, in particulare, hà affruntatu prublemi di rendiment è, cum'è un cumprumissu, a split-screen hè stata inizialmente eliminata da a versione Xbox Series S, ancu s'ellu pò esse aghjuntu in una futura aghjurnazione. Larian Studios, i sviluppatori di Baldur's Gate 3, travaglianu ancu per implementà u supportu cross-play, chì permette à i ghjucatori di PS5 di cuntinuà u so prugressu di u ghjocu in PC è viceversa.

Malgradu questi singhiozzi di prestazione cù split-screen, a funzione cooperativa di Baldur's Gate 3 hè stata elogiata in generale. U ghjocu offre una ricca sperienza cooperativa, chì sustene parechji ghjucatori in linea è in modalità split-screen. Larian Studios hà fattu sforzi significativi per assicurà chì u ghjocu funziona bè in i dui modi.

In a rivista di IGN di Baldur's Gate 3, u ghjocu hà ricevutu un puntuatu perfettu di 10, elogiandu u so cummattimentu RPG tatticu, una storia convincente, caratteri ben sviluppati, una presentazione cinematografica pulita è un mondu chì incuraghjenu l'esplorazione è a creatività.

