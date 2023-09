Baldur's Gate 3: Scopre a gioia di u rolu

In u filmu The Matrix Reloaded, u caratteru Seraph dichjara chì unu ùn cunnosci micca veramente qualcunu finu à ch'elli cummattini. In listessu modu, in u mondu di i ghjoculi di rolu cum'è Baldur's Gate 3, ùn pudete micca capisce cumplettamente u ghjocu finu à chì vi sfida in modi inaspettati. Ch'ella sia a realizazione chì u vostru caratteru ùn manca a finezza di cummattimentu o e cunsequenze di e vostre scelte chì affettanu u risultatu di u ghjocu, a vera sperienza di Baldur's Gate 3 spessu principia dopu avè affruntatu scontri.

A cuntrariu di l'altri video games, Baldur's Gate 3 invita i ghjucatori à immerse in u rolu di u so caratteru sceltu. Mentre chì certi ghjucatori puderanu sceglie di creà un avatar chì s'assumiglia à elli, u ghjocu incuraghjenu l'esplorazione di diversi roli è identità. Questu aspettu di u rolu hè ciò chì distingue Baldur's Gate 3 è face un RPG convincente.

L'autore sparte a so sperienza persunale di principià cù un caratteru, Astarion, un vampire Rogue, ma si sentenu disconnected from the game. Circhendu un ingaghjamentu più profondu, anu fattu un novu caratteru, Tav, un drow Warlock cù una storia cumplessa. Eppuru, ancu u viaghju di Tav ùn era micca cumplettamente satisfacente. C'est lorsque l'auteur crée Mezcal, un barde tiefling, qu'ils ont trouvé un personnage qui leur a vraiment résonné.

Riavvià u ghjocu è pruvà diversi caratteri hà permessu à l'autore di scopre più nantu à a meccanica di u ghjocu è e pussibilità narrativa. Scupreru e qualità uniche è e prospettive chì ogni caratteru hà purtatu, rinfurzendu l'esperienza generale. Cum'è in u travagliu di creazione, i abbozzi iniziali ponu esse bisognu di esplorazione è sperimentazione prima di truvà l'adattazione perfetta.

Baldur's Gate 3, ancu s'ellu ùn hè micca senza e so limitazioni, offre un mondu riccu è immersivu per i ghjucatori per spiegà. Riavvia u ghjocu parechje volte permette à i ghjucatori di impegnà cumplettamente cù u mondu di u ghjocu è scopre l'approcciu preferitu à u ghjocu. Calchì volta, hè solu quandu u ghjocu sfida è "caccia u culo" chì capisce veramente cumu vulete impegnà in u mondu di u ghjocu.

Fonte: Nisun URL furnitu.