U direttore di Baldur's Gate 3 lascia a porta aperta per a campagna DLC

In una recente entrevista nantu à u canali YouTube ufficiale Dungeons & Dragons, Swen Vincke, u direttore di Baldur's Gate 3, hà suggeritu chì una campagna di cuntenutu scaricabile (DLC) pò ancu esse una pussibilità per u ghjocu. Mentre Vincke ùn hà micca furnitu ditaglii specifichi, hà dettu chì u DLC puderia esse realizatu in diversi punti di u ghjocu è offre flessibilità in quantu à a so storia è u ghjocu.

Vincke hà ancu revelatu chì Larian Studios, u sviluppatore daretu à Baldur's Gate 3, travaglia attualmente in un altru ghjocu à fiancu à u so sustegnu continuu per Baldur's Gate 3 in PC è PS5. Cù squadre situate in sette paesi sfarenti, hè comprensibile chì u DLC pò esse micca a so primura priorità postu chì si concentranu nantu à a preparazione di a versione Xbox Series di a so ultima versione.

Malgradu a ricunnosce e sfide implicate in l'elevazione di u livellu di u ghjocu, Vincke hà dichjaratu chì ùn hè micca impussibile. In Baldur's Gate 3, i ghjucatori sò attualmente limitati à un livellu massimu di 12, mentre chì a quinta edizione di Dungeons & Dragons permette à i ghjucatori di ghjunghje à u nivellu 20. Vincke spiegò chì l'aventure di livellu più altu necessitanu un sviluppu significativu è diversi tipi di sfide, ma insistia chì una campagna di livellu 13 à 20 hè in u regnu di pussibilità.

In altre nutizie, u portu PS5 di Baldur's Gate 3 hè diventatu u ghjocu più votatu nantu à a cunsola, superendu tituli populari cum'è Elden Ring, The Witcher 3: Wild Hunt, è God of War: Ragnarok.

