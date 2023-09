Cumu custruisce a megliu versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3

Circate à creà a megliu versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3? A nostra pratica guida di custruzzione hà tutte l'infurmazioni chì avete bisognu per fà u caratteru più efficace è forte pussibule.

Best Subclass for Shadowheart in Baldur's Gate 3

A megliu sottuclasse per Shadowheart hè u duminiu di a vita. Mentre avete l'opzione di mantene a so subclasse originale, u Dominiu di Trickery, cambià à u duminiu di a Vita darà più benefici. Per cambià a so sottoclasse, avete bisognu di utilizà a funzione "Withers", chì costa 100 Gold.

U megliu puntuazione di capacità sparghje per Shadowheart in Baldur's Gate 3

U puntu di capacità ideale spargugliatu per Shadowheart hè a seguente:

- Forza: 10

- Destrezza: 14

- Custituzione: 16

- Intelligenza: 8

- Sapienza : 16

- Carisma: 10

Siccomu a statistica principale di Shadowheart hè a Sapienza, hè impurtante di priorità. A Custituzione hè ancu cruciale per a sopravvivenza, postu chì affetta a salute. Inoltre, cuncentrazione nantu à a Destrezza aumenterà e so cumpetenze chjave.

I migliori incantesimi per Shadowheart in Baldur's Gate 3

Cum'è un Cleric, l'incantesimi sò essenziali per Shadowheart. Hè ricumandemu di sceglie una cumminazione di guariscenza, sustegnu è incantesimi di danni per ella. Eccu alcuni suggerimenti:

- Cantrip: Guida, Resistenza, Produce Flame

- Livellu 1: Parolla Guarigione, Prutezzione da u Male è u Bonu, Curà e Ferite, Inflighje Ferite, Scudu di a Fede, Cumandamentu

- Livellu 2: Arma Spirituale, Mantene Persona

- Livellu 3: Parola di guarigione di massa, Elimina a maledizione, Glyph of Warding

- Livellu 4: Libertà di Muvimentu

- Livellu 5: Pesta d'Insetti, Dissipà u Male è u Bonu, Attaccu di Fiamma, Lega Planare

- Livellu 6: Cura, Festa di l'Eroi

A megliu build per Shadowheart in Baldur's Gate 3

Se preferite micca cambià a so sottoclasse o vulete sapè cumu fà u nivellu di u so passatu 1u livellu, a nostra guida di custruzzione vi hà coperto. Basta à seguità a sottoclasse cunsigliata, i punteggi di capacità è e scelte di ortografia citate sopra.

A creazione di a megliu versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3 assicurerà ch'ella eccelle cum'è guaritore è dannu. Cù sta custruzzione, sarete capace di caccià ogni nemicu cun facilità. Assicuratevi di verificà e nostre altre guide Baldur's Gate 3 per più cunsiglii è informazioni utili.

Fonti:

- Jessica Filby. (2023, 8 settembre). Cumu custruisce a megliu versione di Shadowheart in Baldur's Gate 3. Recuperatu da [fonte]