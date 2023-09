E. Coli Bacteria Engineered to Generate Electricity from Wastewater

I ricercatori di l'EPFL, una università publica di ricerca in Svizzera, anu ingegneriatu cù successu a bacteria E. coli per pruduce l'electricità mentre metabolizeghjanu i rifiuti organici. U prufessore Ardemis Boghossian, u ricercatore principale, crede chì sta tecnica puderia furnisce una suluzione sustinibili sia per u processu di rifiuti sia per a produzzione di energia.

A cuntrariu di l'altri microbi esotichi chì producenu l'electricità in modu naturali, E. coli hà u vantaghju di pudè cultivà nantu à una larga gamma di fonti, chì permettenu di generà electricità in diversi ambienti. Per rinfurzà a capacità di E. coli di realizà trasferimentu elettronicu extracellulare (EET), i circadori anu creatu in modu efficace "microbi elettrici" capaci di pruduce l'electricità mentre metabolizeghjanu diversi tipi di sustrati organici.

L'equipa hà pruvatu l'E. coli mudificatu in diversi ambienti, cumprese l'acqua residuale raccolta da una birreria. Mentre chì l'altri microbichi elettrichi anu luttatu per sopravvive, l'ingenieria E. coli hà prosperatu, dimustrendu u so potenziale per u trattamentu di rifiuti à grande scala è a generazione di energia. U prufessore Boghossian hà descrittu questu cum'è "colpisce dui uccelli cù una petra" postu chì l'electricità hè generata mentre trasfurmeghja i rifiuti organici.

L'implicazioni di stu studiu si estendenu oltre u trattamentu di i rifiuti. L'ingenieria E. coli pò ancu esse aduprata in cellule di carburante microbiale, elettrosintesi è biosensing. A so flessibilità genetica li permette di adattà à ambienti specifichi è materie prime, facendu un strumentu versatile per u sviluppu di tecnulugia sustinibili.

L'autore principale Mohammed Mouhib hà spressu eccitazione annantu à l'applicazioni future di i batteri bioelettrici ingegneriati, dicendu chì stanu spinghjendu i limiti di l'applicazioni in u mondu reale. Ulteriori sforzi di ricerca in questu campu sò previsti per scala a tecnulugia.

Fonti:

– EPFL (Istitutu Federale di Tecnulugia di Lausanne)

– ACTU EPFL