L'Australia richiederà i motori di ricerca per impedisce a spartera di materiale di abusu sessuale di i zitelli generatu da AI

U regulatore di l'Internet di l'Australia hà annunziatu u venneri chì i mutori di ricerca cum'è Google è Bing seranu obligati à piglià misure per impediscenu a spartera di materiale di abusu sessuale di i zitelli creatu da intelligenza artificiale (AI). U novu codice, scrittu da i giganti di l'industria à a dumanda di u guvernu, hà mandatu chì i mutori di ricerca assicuranu chì tali cuntenutu ùn appare micca in i risultati di ricerca. Inoltre, e funzioni AI integrate in i mutori di ricerca ùn devenu micca generà versioni sintetiche di stu materiale, cunnisciutu ancu deepfakes.

Julie Inman Grant, commissaire à la sécurité électronique, a souligné la croissance rapide de l'IA generative et sa capacité à dépasser la réponse réglementaire. Inman Grant hà manifestatu a preoccupazione chì u codice esistente, scrittu da Google è Bing, ùn hà micca trattatu bè u cuntenutu generatu da AI. In cunseguenza, hà dumandatu chì i mutori di ricerca riviseghjanu u so codice.

Stu sviluppu hè un esempiu chjaru di cumu u paisaghju regulatori è legale chì circundanu e piattaforme Internet hè stata riformulata da l'aumentu di u cuntenutu generatu da AI. Esigendu chì i mutori di ricerca prevene in modu proattivu a diffusione di materiale di abusu sessuale di i zitelli generatu da AI, l'Australia hà u scopu di prutege l'individui vulnerabili da a sfruttamentu.

Hè impurtante di nutà chì u cuntenutu generatu da AI, in particulare i deepfakes, presenta una sfida crescente per a sucità. I deepfakes implicanu l'usu di algoritmi AI per manipulà o fabricà cuntenutu digitale cum'è l'imaghjini, i video o l'audio, spessu cù intenzione maliziosa. Cume sta tecnulugia diventa sempre più sofisticata, u potenziale per l'abusu è u dannu cresce.

Questa iniziativa da u regulatore di l'Internet di l'Australia riflette i sforzi in corso in u mondu per affruntà i risichi assuciati à u cuntenutu generatu da l'IA. Travagliendu strettamente cù i capi di l'industria è i stakeholders, l'organi regulatori miranu à truvà un equilibriu trà l'avanzamenti tecnologichi è a prutezzione di l'individui.

Definizione:

- Intelligenza Artificiale (AI): A simulazione di l'intelligenza umana in macchine chì sò programate per fà e so attività è amparà da e so sperienze.

- Deepfake: Un media sinteticu generatu utilizendu algoritmi AI per manipulà o fabbricà cuntenutu, spessu presentanu a somiglianza di persone reali, ma cù elementi falsi o ingannevoli.

