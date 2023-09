L'Australia richiede i motori di ricerca per cumbatte u materiale di abusu sessuale di i zitelli creatu da AI

L'Australia piglia passi per cumbatte a spartera di materiale di abusu sessuale di i zitelli creatu da l'intelligenza artificiale (AI) nantu à i mutori di ricerca cum'è Google è Bing. U regulatore di l'Internet di u paese, u Cummissariu di e-Sicurezza Julie Inman Grant, hà annunziatu un novu codice chì richiederà i mutori di ricerca per impediscenu a visualizazione di tali cuntenutu in i risultati di ricerca. Inoltre, u codice pruibisce a generazione di versioni sintetiche di stu materiale, cunnisciutu ancu deepfakes, da funzioni AI integrate in i motori di ricerca.

Inman Grant hà evidenziatu a rapida crescita di l'IA generativa è a so capacità di creà un cuntenutu realistu, catturà u mondu fora di guardia. U novu codice exemplifica cumu u paisaghju regulatori è legale chì circundanu e piattaforme internet hè statu riformulatu in risposta à a proliferazione di cuntenutu generatu da AI.

Nanzu, un codice abbozzatu da Google è Bing ùn hà micca indirizzatu u materiale generatu da AI. Inman Grant li dumandò di rivisà u codice, ricunnoscendu chì ùn era più adattatu dopu l'integrazione di l'AI generativa in e so funzioni di ricerca.

I giganti di l'industria, Google (proprietà di Alphabet) è Microsoft (proprietari di Bing), ùn anu micca ancu cumentu nantu à a materia. Tuttavia, prima di questu annu, u regulatore hà implementatu codici di sicurezza per diversi servizii di Internet, cumprese i media suciali, l'applicazioni per smartphone è i fornitori di l'equipaggiu. Questi codici entreranu in vigore à a fine di u 2023.

U Cummissariu di e-Sicurezza travaglia attualmente à sviluppà codici di sicurezza per u almacenamentu in Internet è i servizii di messageria privata. Tuttavia, sti codici facenu a resistenza di i difensori di a privacy in u mondu.

Questa iniziativa di l'Australia riflette l'urgenza di affruntà a diffusione di materiale di abusu sessuale di i zitelli attraversu a tecnulugia AI. Esigendu chì i motori di ricerca prevene attivamente a spartera di tali cuntenutu è pruibisce a creazione di deepfakes, u paese hà u scopu di salvaguardà u so ambiente in linea da questi materiali disturbanti è dannosi.

Fonti:

- [Fonte 1] (URL)

- [Fonte 2] (URL)