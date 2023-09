L'Australia piglia passi per impedisce a spartera di materiale di abusu sessuale di i zitelli generatu da AI

L'Australia implementa novi misure per impediscenu a spartera di materiale di abusu sessuale di i zitelli chì hè creatu da l'intelligenza artificiale (AI). U regulatore di l'internet di u paese, u cummissariu di e-Safety Julie Inman Grant, hà annunziatu chì un novu codice hè statu redatu da i giganti di l'industria Google è Bing, à a dumanda di u guvernu. Stu codice richiederà i mutori di ricerca per assicurà chì tali cuntenutu ùn appare micca in i risultati di ricerca. Inoltre, pruibisce e funzioni AI in i motori di ricerca di generà versioni sintetiche di u materiale, cumunimenti cunnisciuti cum'è deepfakes.

A rapida crescita di a tecnulugia AI generativa hà pigliatu u mondu fora di guardia, secondu Inman Grant. In u risultatu, u codice esistente scrittu da Google è Bing ùn copre micca u cuntenutu generatu da AI, chì porta à a necessità di un codice rivisatu. Inman Grant hà dichjaratu: "Quandu i più grandi attori in l'industria anu annunziatu chì integraranu l'AI generativa in e so funzioni di ricerca, avemu avutu un codice di bozza chì era chjaramente più adattatu per u scopu. Avemu dumandatu à l'industria di fà un altru passu ".

L'implementazione di stu novu codice mette in risaltu cumu u paisaghju regulatori è legale chì circundanu e piattaforme Internet hè riformulatu da l'usu crescente di tecnulugia AI chì ponu generà automaticamente cuntenutu realistu. Google è Microsoft, a sucietà madre di Bing, ùn anu micca ancu commentatu nantu à a materia.

In più di indirizzà u cuntenutu generatu da l'AI, u regulatore australianu hà digià registratu codici di sicurezza per diversi servizii Internet, cumprese e social media è applicazioni per smartphone. Sti codici averà effettu à a fini di u 2023. U sviluppu di codici di sicurità per l'almacenamiento in Internet è i servizii di messageria privata hè ancu in corso, ma hà affruntatu a resistenza di i difensori di a privacy in u mondu.

