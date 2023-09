Meno di a mità di l'Australiani anu telefoni 5G, secondu a ricerca

Sicondu una ricerca recente realizata da u situ web di comparazione di prezzi Finder, solu u 46% di l'Australiani chì utilizanu i telefuni mobili anu un dispositivu chì hè capace di piglià una cunnessione 5G. Questa scuperta hè basatu annantu à u Consumer Sentiment Tracker, un sondaghju in diretta di più di 53,000 australiani. L'indagine hà ancu revelatu chì u 24% di i rispondenti ùn volenu micca a cobertura 5G, mentre chì l'8% ammettenu micca sapè ciò chì 5G hè. Tuttavia, u 22% di i participanti anu manifestatu u desideriu di aghjurnà à un telefunu 5G in u futuru.

Inoltre, a ricerca vene in un mumentu chì e rete 3G sò vicinu à a so fine. I principali cumpagnie di telecomunicazioni in Australia, cum'è Vodafone, Telstra, è Optus, anu annunziatu i piani di chjude e so rete 3G è rinfurzà a tecnulugia per rinfurzà e so reti 4G è 5G più recenti. Vodafone hà da chjude a so rete 3G da u 15 dicembre, seguita da Telstra in ghjugnu 2024 è Optus in settembre 2024.

I sperti suggerenu chì l'individui cù i dispositi più vechji duveranu aghjurnà prestu o risicate di perde a cunnessione. Questu include i pruprietarii di l'iPhone, cum'è mudelli prima di l'iPhone 6 anu solu accessu à 3G, chì ùn serà più supportatu l'annu dopu. L'arrestu 3G hà ancu un impattu nantu à i dispositi non-telefoni, cum'è i sistemi di sicurezza, l'allarmi medichi, e macchine EFTPOS, è i sistemi di partenza remoti di certi vitture. Hè cunsigliatu per l'individui chì si basanu in tali dispositi per verificà cù i so fabricatori o fornituri di rete per determinà s'ellu seranu affettati.

Tuttavia, quelli chì anu compru i so telefuni mobili in l'ultimi anni ùn anu micca bisognu di preoccupari, cum'è ancu s'è i so dispositi ùn supportanu micca 5G, ùn saranu micca affettati da a chjusa 3G. E rete mobili sò tipicamente aghjurnate ogni decenniu o più, cù e reti più vechje esse eliminate. 5G, a quinta generazione di rete mobili, hè statu introduttu per a prima volta in 2019, è hè previstu chì 6G serà introduttu à a fine di a dicada.

In generale, a ricerca mette in risaltu u paisaghju attuale di a connettività mobile in Australia, cù menu di a mità di a pupulazione chì utilizanu telefoni 5G. Quandu a tecnulugia avanza, diventa cruciale per l'individui di mantene i so dispositi aghjurnati per assicurà una cunnessione ininterrotta è accessu à l'ultime capacità di rete.

