A Bibbiuteca di u Contea di Augusta offre corsi di alfabetizazione tecnica

A Bibbiuteca di u Contea di Augusta in Fishersville, Virginia, furnisce i corsi di alfabetizazione tecnica sta caduta per risponde à e persone di tutti i livelli di cumpetenza. In u mercatu di u travagliu sempre più virtuale d'oghje, ci hè una necessità crescente di cumpetenze di alfabetizazione digitale per assicurà chì l'individui sò dotati di e cumpetenze tecnologiche necessarie. Queste cumpetenze varianu da e funzioni basiche cum'è l'inviu di e-mail à a prutezzione di i ciberscams è i tentativi di phishing.

Cù u sustegnu di un fundu di cuncessione AT&T, a Biblioteca di u Contea di Augusta hà per scopu di cullaburazione cù a cumunità per offre una cunniscenza digitale generale è cumpetenze specializate. Rachael Phillips, u manager di i servizii per l'adulti in a biblioteca, mette in risaltu l'impurtanza di l'alfabetizazione digitale in a sucetà d'oghje. Senza queste cumpetenze, l'individui ponu fallu in u mercatu di u travagliu è luttà cù l'attività di ogni ghjornu in un mondu guidatu da a tecnulugia.

E classi furnite da a Biblioteca di a Contea di Augusta seranu libere, ma u spaziu serà limitatu. Phillips incuragisce tutti quelli chì anu interessatu à assistisce à visità u situ web di a biblioteca o chjamate per pianificà. E classi si focalizeghjanu nantu à e basi di a cibersecurità, l'introduzione à i dispositi cum'è i dispositi Android è Apple, è a creazione di cumpetenze di alfabetizazione digitale core.

Queste classi sò particularmente benefiche per l'individui anziani è quelli chì rientranu in a cumunità. Phillips spiega chì assai pirsuni luttanu cù l'apprendimentu di l'usu di i dispositi Internet, chì ponu esse scoraggiamentu durante a ricerca di travagliu è l'attività di ogni ghjornu. Offrendu queste classi, a Bibbiuteca di u Contea di Augusta cerca di colma a divisione digitale è assicura chì i membri di a cumunità anu e cumpetenze necessarie per prosperà in un mondu sempre più digitale.

In cunclusioni, a Biblioteca di u Contea di Augusta ricunnosce l'impurtanza di e cumpetenze di l'alfabetizazione digitale è hà u scopu di furnisce risorse è classi per aiutà l'individui à guadagnà o rinfurzà queste cumpetenze. Cù u sustegnu di a cumunità è u fondu di cuncessione AT&T, a biblioteca rende l'alfabetizazione digitale accessibile à tutti, indipendentemente da u livellu di cumpetenza o età.

Fonte: WHSV (senza URL furnitu)