Audemars Piguet presenta novi versioni in cinque cullezzione

Audemars Piguet hà recentemente introduttu una gamma di novi orologio in cinque cullezzione differenti, chì mostranu u so impegnu à l'innuvazione è l'artigianalità. Frà i punti culminanti sò u Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin, u Royal Oak High Jewelry, u Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked, u Royal Oak Offshore Chronograph Ceramic, è a Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie.

U Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin presenta avà l'usu di titaniu è di vetru metallicu in massa (BMG) in a so custruzzione, dendu un aspettu unicu è di punta. A cumminazzioni di sti materiali hè stata prima vista in l'offerta di a marca 2021 Only Watch, è avà hè stata incorporata à a cullezzione regulare. A nova edizione hè alimentata da u calibre 7121, rimpiazzà u calibre precedente 2121.

Per quelli chì preferanu un toccu di lussu, Audemars Piguet hà introduttu quattru versioni di alta gioielleria di u classicu Royal Oak. Questi mudelli presentanu a stallazione di neve rara è altamente tecnica, chì aghjunghjenu un effettu luminoso à u disignu iconicu. Disponibili in oru biancu o rosa 18 carati, è in duie dimensioni, questi cronometru combina l'eleganza cù a portabilità.

In a continuazione di a celebrazione di u 50 anniversariu di u Royal Oak, a marca hà lanciatu u Royal Oak "Jumbo" Extra-Thin Openworked in oru giallu. Questa nova aghjunta conserva u listessu DNA cum'è e versioni d'oru rosa è d'acciaio inossidabile liberate prima, cun un focusu nantu à a trasparenza è l'artigianalità sofisticata. U muvimentu utilizatu hè u calibre 7124, chì hè notevolmente magre à solu 2.7 mm.

Per commemorare u 30 anniversariu di u Royal Oak Offshore, Audemars Piguet hà presentatu dui novi mudelli in ceramica, titaniu è oru. Questi timepieces reinterpretanu u 2020 Ref. 26405CE è sò alimentati da u calibre 4401, un muvimentu di cronografu integratu à carica automatica cù una funzione flyback.

Infine, per quelli chì cercanu l'eccellenza tecnica, Audemars Piguet presenta per a prima volta duie versioni di a Royal Oak Minute Repeater Supersonnerie in ceramica nera. Questi orologi presentanu a tecnulugia Supersonnerie patentata di a marca, chì assicura prestazioni acustiche eccezziunali. Impulsati da u calibre 2953, questi timepieces combinanu tecnulugia avanzata è finitura tradiziunale.

Audemars Piguet cuntinueghja à spinghje i limiti di l'orologeria cù e so ultime versioni, offre à i dilettanti una vasta gamma di opzioni chì mostranu a so cumpetenza tecnica è u so talentu artisticu.

Fonti:

- Articulu: HODINKEE - Presentazione: Audemars Piguet Royal Oak Collection 2022

– Immagini: Audemars Piguet