Atari per acquistà Retro Gaming Forum AtariAge: Ciò chì questu significa per a cumunità

Atari, l'iconica cumpagnia di ghjoculi cunnisciuta per i so ghjochi è cunsole retro, hà annunziatu a so acquisizione di AtariAge, un popular foru di ghjocu retro è repository per hardware Atari obsolet. Mentre chì alcuni in a cumunità di i ghjoculi puderanu esse più entusiasmati di e prossime versioni cum'è Starfield è Baldur's Gate 3, ci hè ancu un numeru significativu di entusiasti chì si ricordanu cù affettu i "boni vechji tempi" di ghjochi di kilobyte è console di legnu.

L'acquistu di AtariAge signala a dedizione di Atari per a priservà a so pruprietà intellettuale è espansione i ghjochi dispunibili per u so hardware. Albert Yarusso, u fundatore di AtariAge, serà avà u storicu internu di Atari, assicurendu l'autenticità di e versioni retro di a cumpagnia. Atari hà ancu assicuratu à a cumunità chì ùn hà micca censuratu u discorsu nantu à i fori è pensa à implementà una nova infrastruttura di e-commerce.

A maiuranza di a cumunità hà rispostu positivamenti à l'acquistu, cumprendendu chì u sustegnu cuntinuu di una plataforma obsoleta precisa monetizazione sustinibili. Tuttavia, ci sò qualchi preoccupazioni espresse da l'utilizatori chì teme l'integrazione di l'interessi cummerciale è l'impattu nantu à a cultura di a cumunità.

Atari hà ricunnisciutu sti preoccupazioni è hà dumandatu à a cumunità di mantene una mente aperta, esprimendu un impegnu à pruvà ogni dubbitu sbagliatu cù u tempu. L'acquistu pare inevitabbile, datu i recenti sforzi di Atari per rinviviscia a so icònica cunsola 2600 è u so interessu à sviluppà u cuntenutu originale per questu.

Questa acquisizione hè un passu significativu per Atari, postu chì rinforza a so pusizioni in u mercatu di retro gaming è espansione e so risorse per a preservazione è a celebrazione di u so legatu di u ghjocu.

