Astranis hà da furnisce l'accessu Internet à u Messicu cù dui satelliti

Astranis, una startup specializata in a custruzione è l'operazione di picculi satelliti à banda larga, hà svelatu i so piani per portà l'accessu à Internet in Messico. A cumpagnia hà assuciatu cù u fornitore di servizii internet messicani Apco Networks per lancià dui satelliti l'annu prossimu, chì offrenu una cunnessione di banda larga à 5 milioni di persone. Sta cullaburazione hè stata inizialmente annunziata in marzu, ma u numeru esattu di persone da serve hè statu revelatu solu di pocu tempu.

In Messico, più di u 30% di a pupulazione, circa 38 milioni di persone, ùn anu micca accessu à Internet. E cumunità remota è rurale spessu si basanu in a tecnulugia satellitare per a connettività postu chì i metudi tradiziunali cum'è i cavi di fibra ottica ponenu sfide in u terrenu muntoso di u paese. U CEO di Astranis, John Gedmark, hà dichjaratu chì a cumpagnia pensa à lancià satelliti supplementari per ghjunghje à i restanti 33 milioni d'individui in Messico chì mancanu ancu di Internet affidabile.

Astranis opera stabilendu partenarii cù e principali cumpagnie di telecomunicazioni invece di offre abbonamenti individuali cum'è Starlink di u cuncurrente SpaceX. Stu approcciu permette à Astranis di cunnette grandi gruppi di persone simultaneamente. Gedmark hà spiegatu chì un metudu efficiente hè di utilizà ligami satellitari dedicati per cunnetta torri cellulare o hotspots WiFi, servendu cusì un numeru significativu di utilizatori in una determinata zona.

Apco Networks, in partenariatu cù Astranis, furnisce diversi tipi di cunnessione, cumprese siti WiFi dedicati, backhaul per u serviziu di cellula rurale, è cunnessione Internet diretta à l'impresa. Mentre a data precisa di u lanciu ùn hè ancu cunfirmata, i dui satelliti per u Messicu sò previsti per esse implementati in l'ultima parte di u 2024, à fiancu à un satellitu Astranis dedicatu à e Filippine.

Inoltre, Astranis pensa à lancià un satellitu di salvezza chjamatu UtilitySat più tardi questu annu. Questa missione purterà ancu trè altri satelliti Astranis per a connettività WiFi in barche è aerei, è ancu u fornitore peruvianu di servizii cellulari di backhaul Grupo Andesat.

