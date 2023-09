U prugramma Valkyrie LMH hà da vultà cù Aston è Heart of Racing Partnership

Dopu più di trè anni in attesa, u prugramma Valkyrie LMH hè destinatu à esse riattivatu attraversu una cullaburazione trà Aston Martin è a squadra di i Stati Uniti Heart of Racing. Aston Martin è Heart of Racing anu cunclusu un accordu per purtà a vittura Valkyrie LMH in pista in 2021.

Aston Martin hè in discussioni cù i fornitori è assemble una squadra per surveglià u prugramma, cumpresu l'ex direttore di ingegneria Williams F1 Adam Carter. Mentre Aston Martin ùn hà micca cunfirmatu a rinascita di u Valkyrie LMH, a cumpagnia hà enfatizatu u so DNA di corsa di auto sportive è u so impegnu à valutà l'opzioni in u panorama di l'evuluzione di u motorsport.

U direttore di a squadra Heart of Racing, Ian James, hà manifestatu u desideriu di a squadra di passà à a prima classe di a corsa internaziunale di auto sportive, ma hà dichjaratu chì nisun accordu hè statu firmatu o firmatu. Heart of Racing hà digià allargatu in u Campionatu Mundiale Endurance (WEC) cù Aston Martin questu annu.

L'auto da corsa Valkyrie è prevista per competere sia in WEC sia in International Motor Sports Association (IMSA). A vittura serà alimentata da un mutore V6.5 di 12 litri sviluppatu in cunjunzione cù Cosworth, simile à u mutore utilizatu in a versione di strada di a Valkyrie.

U prugramma Valkyrie hè statu messu in attesa quandu e vitture LMDh basate in LMP2 sò state incorporate in a divisione Hypercar di u WEC. Tuttavia, Aston Martin hà decisu di rinvivisce u prugramma dopu à i suggerimenti di Lawrence Stroll, pruprietariu di Aston Martin, circa un ritornu di altu livellu à Le Mans.

L'ultima participazione di Aston Martin in a prima classa in Le Mans hè stata cù l'AMR-One open-top LMP1 in 2011. U prugramma Valkyrie hè separatu da l'operazione Aston Martin Racing chì hà sviluppatu u coupe DBR1/2 P1 basatu in Lola.

Fonti:

- Autosport