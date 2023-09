Assassin's Creed Mirage: un ritornu à e radici di a franchise

Assassin's Creed hà vistu alcuni cambiamenti in l'ultimi anni, cù ghjochi cum'è Odyssey è Valhalla chì anu deviatu da l'elementi core chì anu fattu a serie cusì speciale. Tuttavia, l'imminente installazione, Mirage, pare chì a franchise torna à e so radiche in u megliu modu pussibule.

Una di e caratteristiche standout di Mirage hè u so ambientu. Sò andati l'ambienti espansivi di u mondu apertu di i ghjochi precedenti, rimpiazzati da un Baghdad densu è vibrante. A cità stessa si senti viva è piena di caratteru, cù strade animate, un bazar animatu è tetti interconnessi. Esplorà stu campu di ghjocu iper-dettagliatu hè un piacè, è a cità si senti veramente cum'è u so propiu caratteru.

Mirage introduce ancu un sistema di notorietà rinnuvatu, facendu più sfida per evità a rilevazione. I guardiani reagiscenu à a vostra prisenza, è i civili vi indicà s'ellu ùn site micca mischjendu. Più prublemi causate, più nemici vi affruntate, cumpresi arcieri è guardiani assai blindati. Stu sistema aghjusta una sfida divertente à u ghjocu è riporta quella sensazione classica di Assassin's Creed.

Combat in Mirage conserva un pocu di meccanica da entrate recenti, ma cù migliure. I livelli di l'inimichi è i numeri di danni sò stati rimpiazzati da barre di salute, contru, è rotuli di dodge. U cummattimentu si sente più sfida è reattivu, chì richiede strategia è timing precisu. U cumbattimentu stealth, in particulare, brilla in Mirage. Muvimenti in l'ombra è stà nascostu si senti gratificante è impegnante, chì ricorda i primi tempi di a serie.

Assassin's Creed Mirage riporta a serie à e so radiche furtive-focused è cattura ciò chì hà fattu a franchise cusì populari in u primu locu. Mentre chì alcuni ponu mancassi l'elementi RPG, l'ambientazione focalizzata, i cuntrolli intuitivi è u ghjocu di furtività piacevule offrenu un ritornu à a forma per a serie.

Fonti:

- Assassin's Creed Mirage: Demo ufficiale di Gameplay

- Assassin's Creed Mirage: Entrevista à i sviluppatori