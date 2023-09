Assassin's Creed Mirage marca un ritornu à u furmatu d'azzione stealth originale chì a serie hè nata. A cuntrariu di i so recenti predecessori, chì s'inclinavanu versu u ghjocu RPG d'azzione, Mirage porta i ghjucatori in u Mediu Oriente cù e so strade labirintiche di a cità è enfasi in stealth è parkour.

Sò andati i livelli di danni à l'arma è l'armatura è spazii larghi aperti. Mirage incuragisce i ghjucatori à mantene un prufilu bassu, navigà nantu à i tetti, è s'appoghjanu à l'arnesi è l'assistenza da i citadini per creà opportunità per l'infiltrazione. U ghjocu trova un equilibriu trà i lochi di scouting, a pianificazione, l'investigazione è l'ingaghjamentu di spada appariscente.

Mirage seguita a storia di u prutagunista Basim, un latru di strada diventatu assassinu, mentre intraprende diverse missioni, sia principali sia laterali, per cullà infurmazioni è assassinà i miri. U ghjocu fucalizza nantu à e fasi di pianificazione è investigazione di sti missioni, injecting un sensu di travagliu detective in u ghjocu.

U disignu obiettivu di Mirage permette à i ghjucatori di s'appoghjanu nantu à indizi di cuntestu invece di marcatori specifichi, incuraghjenduli à prestà più attenzione à u so circondu è immersi in l'ambiente di u ghjocu. L'absenza di una mini-mappa aumenta ancu questu effettu.

I lochi di a cità in Mirage presentanu i ghjucatori cù a sfida di truvà approcci di forma libera à a pianificazione furtiva è strategica. Cù strade dense è raggruppate, ancu i più chjuchi spazii ristretti si sentenu cum'è fortezze impenetrabili. I ghjucatori anu da osservà e rotte di guardia, utilizendu distrazioni, è abbattite strategicamente i nemici per avanzà attraversu e missioni.

Pickpocketing diventa una cumpetenza essenziale in Mirage, ricumpinsendu i ghjucatori cù soldi è tokens chì ponu esse aduprati per cumprà favori, guardiani di corruzzione, è sbloccate novi opzioni è percorsi. Inoltre, arnesi cum'è bombe di fume è culteddi, è ancu a nova capacità Assassin Focus, chì permette à Basim di teleportà è assassinà parechji miri simultaneamente, aiutanu à superà scontri nemici sfidanti.

Assassin's Creed Mirage riporta cù successu a serie à e so radiche, offrendu una sperienza di stealth attraente è immersiva chì rimanda à u divertimentu è l'atmosfera di i ghjochi originali.

Fonti:

- Articulu fonte: GamesHub via Ubisoft