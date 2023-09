Assassin's Creed Mirage: Un Ritornu à u Gameplay Detective

Assassin's Creed Mirage offre un ritornu à e radiche di a serie, cuncintratu in stealth sociale è investigazione. U ghjocu serve cum'è un resettore è una potenziale correzione di cursu per a franchise. L'esperienza di ghjocu iniziale mostra l'elementi familiari chì anu resu populari Assassin's Creed, mentre chì evidenzia ancu perchè a serie hà evolutu cù u tempu.

L'anteprima di u ghjocu hè custituita da trè capituli non consecutivi. In u primu capitulu, i ghjucatori esploranu e strade di Baghdad cum'è Basim Ibn Ishaq, un talentu latru di strada chì diventa più tardi un mentore in Valhalla. U gameplay implica correzioni, pickpocketing è attraversà i tetti di una cità bella dettagliata.

A demo scoraggia e missioni laterali, ma permette à i ghjucatori di interagisce cù i vicini di Basim è i so cumpagni ladri, cù i misgi di a cità. A sensazione intima di questi capituli di apertura cattura l'essenza di a megliu entrata di a serie, Origini. A mappa di u ghjocu include Baghdad, è ancu e pruvince periferiche è i zoni instabili, dendu à i ghjucatori l'uppurtunità di spiegà un vastu mondu.

U secondu capitulu introduce l'iniziu di Basim in i Hidden Ones, a so prima forgia di spada, è u sistema di cummattimentu di Mirage. U cummattimentu, ancu s'ellu hè visualmente attraente, seguita un mudellu familiar di attaccu, dodge, parry, and counterattack. Mentre a coreografia hè unica, a meccanica si sentenu simili à l'entrata precedente in a serie.

U capitulu finale è u più longu immerge i ghjucatori in una missione in più tappe. Cum'è Basim, l'ughjettu hè di assassinà un putente mercante chì ghjunghje in Baghdad in circustanze sospette. Questa missione richiede a cullizzioni di intelligenza à u livellu lucale, chì ricorda di i ghjochi precedenti di Assassin's Creed.

Mirage enfatiza u rolu di Basim cum'è detective è una figura di Robin Hood, utilizendu a so cunnessione cù a ghjente di Bagdad per ghjunghje i so scopi. Tuttavia, a meccanica di u ghjocu pò esse finicky, cù prublemi in i muri di arrampicata è salti involontari. A meccanica di traversu a volte interferiscenu cù sequenze di stealth, revelendu a posizione di u ghjucatore involontariamente.

Malgradu questi difetti, Assassin's Creed Mirage offre un ritornu nostalgicu à u ghjocu di detective di a serie, chì furnisce un cambiamentu di ritmu rinfrescante da i recenti installazioni focalizzati in mondi massivi è sistemi di progressione.

