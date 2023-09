Assassin's Creed Mirage: un ritornu à e radici di a serie Assassin's Creed

Assassin's Creed Mirage marca una tappa impurtante per Ubisoft Bordeaux, postu chì hè a prima volta chì u studiu hà guidatu u sviluppu in una versione di ghjocu cumpleta. Cunnisciuta per u so travagliu in Valhalla's Wrath of the Druids DLC, Bordeaux hè stata scelta per sviluppà u Mirage più magro è più focu, chì era inizialmente destinatu à esse DLC per Valhalla prima di diventà una avventura standalone. Situatu in a cità storica di Baghdad, Mirage hà u scopu di vultà à e radiche di a serie Assassin's Creed è rende omagiu à u ghjocu originale.

Unu di l'aspetti chjave di Mirage hè u so enfasi in stealth è scouting, riportendu u ghjocu classicu di Assassin's Creed. U blending suciale hà fattu un ritornu, chì permette à i ghjucatori di mischjà perfettamente cù a folla è di navigà per e strade affollate di a Cità Rotonda di Baghdad. Parkour hè ancu una funzione prominente, postu chì i ghjucatori ponu attraversà a cità cù i tetti è eseguisce movimenti acrobatici per evità u cummattimentu. Inoltre, u viaghju veloce à i punti di vista sincronizati hè dispunibule per quelli chì preferanu un modu di trasportu più veloce.

A Round City stessu hè un ambiente impressiunanti, cù canali, verde è distretti distinti cù l'architettura chì ricorda u primu ghjocu Assassin's Creed. Ogni distrittu offre una sperienza unica, cum'è Karkh, una cità di mercatu vivace, è Abbasiyah, casa di a Casa di a Sapienza induve i studiosi studianu matematica è filusufìa. L'attenzione à i dettagli in u disignu di a cità aghjunghje à l'esperienza immersiva di Mirage.

In più di a cità, Mirage introduce ancu e zone cunnisciute cum'è The Wilderness, chì furnisce un ambiente più apertu è espansiu simili à i ghjochi moderni di Assassin's Creed. Questi spazii offrenu un cambiamentu di ritmu rinfrescante è ùn sò micca necessariu di scopra per l'esperienza narrativa principale di Mirage. Sia chì i ghjucatori preferanu l'ambienti urbani ristretti o u desertu apertu, Mirage offre u megliu di i dui mondi.

Ancu s'è Mirage si cuncentra principarmenti in l'esperienze di Basim Ibn Ishaq in Baghdad, ci sò ancu mumenti stabiliti in a storia muderna. Tuttavia, sti mumenti sò limitati, cù l'enfasi principale in u viaghju di Basim. Un altru locu notevuli in u ghjocu hè a fortezza di Alamut, chì serve cum'è un terrenu di furmazione per i Hidden Ones è presenta un cennu à a tradizione di Assassin's Creed precedente.

Mirage introduce una nova meccanica di ghjocu cum'è un sistema di notorietà, induve i NPC reagiscenu à l'azzioni di u ghjucatore. I travaglii fallimentari cum'è pickpocketing ponu risultatu in NPC chì avvisanu i guardiani è aumentanu u livellu di notorietà di u ghjucatore. Per evità a rilevazione, i ghjucatori ponu impiegà strategie cum'è corruzzione di musicisti per creà distrazioni o impegnà in cumbattimentu cum'è l'ultimu risorsu.

Assassin's Creed Mirage offre qualcosa per i fan di longu tempu è per i novi ghjunti in a franchise. I fan apprezzeranu l'ova di Pasqua è e referenze à a tradizione più larga di Assassin's Creed, mentre chì i principianti ponu saltà in a serie cù Mirage cum'è a so prima sperienza. Cù u so focu annantu à stealth, parkour, è un ritornu à e radiche di a serie, Mirage hè pronta à furnisce una avventura eccitante è immersiva di Assassin's Creed.

