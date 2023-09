Assassin's Creed Mirage: Un Ritornu à e Radici di a Serie

A liberazione di anticipazioni anticipate per Assassin's Creed Mirage suggerisce chì u ghjocu marcarà un ritornu aspittatu longu à e radiche di a serie di fiction storica. Au fil des ans, la franchise Assassin's Creed s'est étendue au-delà de ses prémisses originales, affollée de trame complexe, cartes confuses, un long jeu de jeu et de nombreuses missions secondaires. Tuttavia, Mirage pare di cambià questu offrendu una sperienza simplificata è furtiva.

Mirage agisce cum'è una prequel di u so predecessore, Valhalla, è si centra intornu à u latru di u IXu seculu è a reincarnazione mitologica superumana, Basim Ibn Ishaq, mentre naviga per a vivace cità di Bagdad. Ubisoft hà prumessu chì Mirage seria più "intima", cù un tempu di ghjocu più breve di circa 9 ore è una storia più lineare cumparatu à Valhalla.

I primi reazzioni di i ghjucatori sò stati largamente pusitivi. L'anteprima mette in risaltu u ritornu di u ghjocu classicu di Assassin's Creed stealth, cù una mappa più focalizzata chì ùn sopraffa micca i ghjucatori cù una multitùdine di icone. IGN descrive u ghjocu cum'è riportendu a serie à e so radiche in u megliu modu pussibule, mentri GameRant ammenta chì Mirage premia à tempu a furtività pura è u metudu "hè stealth si nimu hè vivu per parlà di questu".

Tuttavia, certi critichi notanu chì u sistema di cummattimentu di Mirage si senti simplice è manca d'innuvazione. U cummattimentu hè custituitu da a listessa rutina di attaccu, dodge, parry, e counterattack famusu vistu in parechji ghjochi in terza persona. L'arbulu di e cumpetenze pare ancu pocu inspiratore, cuncintratu nantu à i miglioramenti à u cumpagnu di l'aquila di u prutagunista è a gestione di l'inventariu piuttostu cà intruduce novi capacità eccitanti.

Malgradu questi inconvenienti minori, l'impressioni generale suggerenu chì Mirage cattura l'essenza di ciò chì hà fattu a serie Assassin's Creed populari in u primu locu. U so novu ambientu è l'enfasi nantu à a meccanica di stealth sociale furnisce una sperienza nostalgica per i fan chì anu cercatu un ritornu à e radiche di a franchise.

Assassin's Creed Mirage hè stata liberata u 5 d'ottobre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S è Windows.

Fonti:

- Engadget: Kris Holt - [Tìtulu di fonte]

- IGN: Nick Maillet - [Titulu di fonte]

- GameRant: Joshua Duckworth - [Tìtulu di fonte]

- Poligonu: Mike Mahardy - [Tìtulu di fonte]

- Rock Paper Shotgun: Katharine Castle - [Tìtulu di fonte]