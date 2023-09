A prohibizione cinese di l'iPhone pesa nantu à i stock asiatichi

L'azzioni in Asia sò previste per seguità una caduta guidata da a tecnulugia in Wall Street, postu chì e preoccupazioni crescenu annantu à l'impattu di una prohibizione cinese nantu à l'iPhone d'Apple. I benchmarks di l'equità in Giappone è Hong Kong anu diminuitu, mentre chì quelli per l'Australia è i Stati Uniti restanu fissi in i primi negozii asiatichi. U Nasdaq 100 hè cascatu cum'è l'azzioni d'Apple slittò, sguassendu $ 190 miliardi di valore. A pruibizione cinese nantu à l'iPhone hè prevista per espansione à l'agenzii sustinuti da u guvernu, e cumpagnie statali, è diverse imprese statali è urganisazioni cuntrullate da u guvernu. Questu pone sfide micca solu per Apple, ma ancu per altre grandi cumpagnie tecnologiche chì si basanu assai in Cina.

Ancu s'è Apple hè improbabile di affruntà un impattu finanziariu significativu da e restrizioni, postu chì i funzionari di u guvernu prubabilmente evitavanu i prudutti di a cumpagnia, e cunsequenze più larghe puderanu affettà l'impieghi in u paese induve a maiò parte di l'iPhone sò assemblati. A crescita cuntinua di l'industria tecnologica, guidata da l'intelligenza artificiale è a speculazione annantu à l'aumentu di i tassi d'interessu di a Riserva Federale, hà purtatu à e valutazioni allungate. Certi sperti suggerenu chì l'industria hè matura per una correzione.

I cummircianti stanu ancu attente à i dati ecunomichi di i Stati Uniti, in particulare i solidi figure di rivindicazione di disoccupazione chì rinfurzanu u casu per a Fed per mantene i tassi d'interessu elevati. L'ufficiali di a Riserva Federale anu da analizà e dati per decide nantu à u futuru di i tassi di interessu. Intantu, l'euro si ritirò per via di una crescita debule in a zona euro, è u yuan onshore hà righjuntu un minimu di quasi 16 anni in mezzu di u pessimisimu crescente versu l'ecunumia di a China. I prezzi di u petroliu anu ancu calatu per un secondu ghjornu consecutivu dopu una manifestazione di nove sessioni.

In riassuntu, a pruibizione cinese di l'iPhone hà suscitatu preoccupazioni in l'industria tecnologica, purtendu à una calata di i stock asiatichi. L'impattu nantu à Apple pò esse limitatu, ma e ripercussioni più larghe per l'imprese tecnologiche chì si basanu in Cina puderia esse significativu. Inoltre, altri fattori, cum'è e valutazioni allungate è e dati ecunomichi di i Stati Uniti, cuntribuiscenu à a volatilità di u mercatu.