In l'era digitale d'oghje, u mondu sperimenta un aumentu di u tecnu-naziunalismu, u prutezionisimu è a frammentazione di e tecnulugia. In vista di queste sfide, a cooperazione trà u Giappone è l'Associazione di e Nazioni di l'Asia Sud-Est (ASEAN) in u settore di a trasfurmazioni digitale puderia esse strumentale per stabilisce e regule multilaterali nantu à a governanza digitale.

Maria Monica Wihardja, un cumpagnu in visita à l'Istitutu ISEAS-Yusof Ishak in Singapore, crede chì sta cullaburazione hà u putenziale di serve cum'è un pilastru per affruntà efficacemente i prublemi citati. Wihardja, chì era u destinatariu 2023 di a Borsa di Studiu Nikkei Asia per i ricercatori è economisti promettenti di l'ASEAN, a Cina è l'India, sottolinea l'impurtanza di stabilisce regule multilaterali per assicurà un approcciu coerente è inclusivu à a governanza digitale.

A trasfurmazioni digitale include i cambiamenti prufondi purtati da l'adopzione è l'integrazione di e tecnulugia digitale in diversi aspetti di a sucità è l'ecunumia. Include avanzamenti in settori cum'è l'analisi di dati, l'intelligenza artificiale, l'informatica in nuvola è l'Internet di e cose. Questi avanzamenti tecnologichi anu u putenziale di guidà a crescita ecunomica, rinfurzà a produtividade è migliurà a qualità di vita.

Tuttavia, l'ascesa di u tecnu-naziunalismu è u prutezionisimu pone sfide significativu à l'ecunumia digitale globale. I paesi anu sempre più priorità à i so interessi naziunali è implementendu pulitiche chì impediscenu u flussu glubale di dati è tecnulugia. Questa frammentazione di e tecnulugia ùn solu minaccia l'innuvazione, ma ancu minaccia i sforzi per affruntà i prublemi mundiali pressanti, cum'è u cambiamentu climaticu è a salute publica.

Incuraghjendu a cooperazione trà u Giappone è l'ASEAN, una regione cunnisciuta per u so paisaghju digitale dinamicu è l'economia digitale in crescita, e regule multilaterali nantu à a governanza digitale ponu esse sviluppate. Sta cullaburazione ùn solu prumove un approcciu apertu è inclusivu à a trasfurmazioni digitale, ma aiuta ancu à colma a distanza trà i diversi quadri regulatori naziunali.

In cunclusioni, u partenariatu trà u Giappone è l'ASEAN in l'area di a trasfurmazioni digitale hà u putenziale di stabilisce e regule multilaterali nantu à a governanza digitale. Sta cullaburazione hè cruciale per superà i sfidi posti da u tecnu-naziunalismu crescente, u prutezionisimu è a frammentazione di e tecnulugia. Travagliendu inseme, u Giappone è l'ASEAN ponu assicurà un approcciu coerente è inclusivu à a governanza digitale, guidà a crescita ecunomica è affruntendu i prublemi globali.

Definizione:

– Tecnu-naziunalismu : A priurità di l’interessi naziunali in u sviluppu è u cuntrollu di e tecnulugie emergenti.

- Proteczionisimu: L'imposizione di barriere cummerciale è pulitiche per prutege l'industrii domestici da a cumpetizione straniera.

Fonti:

- Maria Monica Wihardja, visiting fellow à l'Istitutu ISEAS-Yusof Ishak in Singapore. [fonte: Istitutu ISEAS-Yusof Ishak]

- A Borsa di Studiu Nikkei Asia per i ricercatori è economisti promettenti di l'ASEAN, a Cina è l'India. [fonte: Nikkei Asia]