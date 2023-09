U CEO di Google Affirma a Ricerca è l'AI Restanu Core di a Missione di a Cumpagnia

U CEO di Google, Sundar Pichai, hà cunfirmatu chì a ricerca è l'intelligenza artificiale (AI) continuanu à esse u focu primariu di a missione di a cumpagnia. In un post di blog, Pichai hà enfatizatu l'impegnu di Google per diventà una cumpagnia di prima AI. Hà evidenziatu parechji sviluppi chjave, cumprese a ricerca in DeepMind, a creazione di Tensor Processing Unit, a liberazione di u chatbot AI Bard, è a Ricerca Generative Experience (SGE).

Mentre Google avanza cù e so iniziative AI, hà ancu affruntatu reclami antitrust è ammende in diverse ghjuridizione, in particulare in i Stati Uniti è l'Unione Europea. Preoccupazioni sò state suscitate annantu à a dominanza di Google in l'affari di ricerca, u settore di publicità in linea è u mercatu Android. A cumpagnia hè stata culpita da ammende sustanziali è furzata à rivisione e so pulitiche di l'utilizatori di Android per via di azzione legale.

Inoltre, Google hà affruntatu allegazioni di arrubà di dati persunali è opere creative da l'utilizatori per furmà i so mudelli AI, senza dà creditu o compensazione à i creatori originali. In ogni casu, Pichai hà indirizzatu queste preoccupazioni è hà prumessu chì l'evoluzione di l'IA di Google serà realizatu in modu rispunsevule, tenendu in contu i risichi potenziali.

Pichai hà ancu nutatu chì 15 prudutti di Google serve più di mezzo miliardo di persone è imprese, cù sei prudutti chì servenu più di 2 miliardi d'utilizatori ognunu. Android, invece, hè presente nantu à circa 3 miliardi di dispusitivi in ​​u mondu sanu.

In quantu à i prudutti recenti alimentati da AI, Pichai hà dettu chì l'IA generativa hè aduprata da un milione d'utilizatori in Google Workspace. A tecnulugia hè ancu aduprata per affruntà i bisogni critichi cum'è a previsione di inundazioni, a previsione di a struttura di a proteina, a riduzione di a contaminazione plastica, a resistenza à l'antibiotici, l'eradicazione di a malaria è a mitigazione di u cambiamentu climaticu in l'industria aerea.

In generale, u post di u blog di Pichai rinforza l'impegnu di Google per a ricerca è l'IA, è a so ambizione di cuntinuà à guidà l'innuvazione in questi spazii, tenendu in mente di prublemi è risichi potenziali.

