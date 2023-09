U Valencia Digital Summit 2023: Furmà u futuru cù l'intelligenza artificiale

U Cumitatu Digitale di Valencia (VDS2023) hè un avvenimentu rivoluzionariu chì darà insights preziosi nantu à u paisaghju attuale è futuru di l'intelligenza artificiale (AI). Cum'è una tecnulugia trasformativa, l'AI hè diventata rapidamente cum'è una forza putente in guidà l'innuvazione è ristrutturazione di diversi aspetti di a società, cumpresu u benessere suciale, ecunomicu è istituzionale.

Urganizatu da Startup Valencia, l'avvenimentu tecnulugicu internaziunale hà da esse realizatu u 26 è u 27 d'ottobre in a Cità di l'Arti è e Scienze in Valencia, Spagna. Riunirà esperti di l'industria, circadori, innovatori, accademichi, investitori è dirigenti istituzionali di u mondu. Attraversu una seria di discorsi è dibattiti, u summit hà u scopu di dimustrà cumu l'IA diventa una parte integrante di a nostra vita è furnisce à i participanti una visione di u futuru di u travagliu, l'educazione, l'evoluzione organizativa è l'assistenza sanitaria.

L'avvenimentu cuntene pannelli è discussioni nantu à diversi temi ligati à l'IA. Un pannellu, intitulatu "Innovative AI Applications: Pioneering Solutions for Business Success", avarà esperti chì sparteranu e so sperienze in sfruttà l'AI per rinfurzà a cumpetitività in i so rispettivi settori. Un altru pannellu, "AI Venture Capital: Analisi di Tendenze è Opportunità in u Mercatu AI", esplorerà opportunità d'investimentu in u mercatu dinamicu AI.

U Cumitatu Digitale di Valencia mette in risaltu ancu a cunvergenza di a tecnulugia è a creatività, l'impattu di l'innuvazione è e tendenze future in viaghju. Scavarà in u putenziale rivoluzionariu di l'IA in supportu tecnicu è indirizzarà impurtanti considerazioni etiche assuciate à sfruttà u putere di l'IA mentre sustene i valori umani è u benessere suciale.

U summit hè previstu di attirà più di 10,000 assistenti da più di 80 paesi, cumprese 400 investitori internaziunali cù una cartera di più di 8 miliardi €. Supportatu da urganisazioni cum'è HP, Telefónica, Banco Sabadell è u Guvernu di Spagna, u summit servirà cum'è una piattaforma per e startups per cunnetta cù investitori è cullaburatori.

A crescita di u Cumitatu Digitale di Valencia hè stata notevule, cù un aumentu di 1,500% in i participanti dapoi u so principiu in 2018. Questa crescita hà solidificatu l'ecosistema valencianu cum'è u terzu più grande in Spagna in quantu à u voluminu d'investimentu, cù più di 1,200 startups è più di 700 milioni di euro investiti in l'ultimi anni.

Startup Valencia, l'urganizatore di l'avvenimentu, hè una urganizazione senza prufittu dedicata à prumove è rapprisintà l'ecosistema di tecnulugia è innuvazione valenciana. Hà riunitu più di 350 associati è gode di u sustegnu di partenarii notevuli cum'è Google, HP, Banco Sabadell è Telefónica, frà altri.

U Valencia Digital Summit 2023 prumetti di esse un avvenimentu chì cambia u ghjocu, riunendu i capi di l'industria è i visionarii per spiegà u vastu putenziale di l'intelligenza artificiale è u so impattu in a sucità. Hè stallatu per furmà u futuru di l'IA è a so integrazione in diversi settori per l'anni à vene.

