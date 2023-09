L'aggiornamentu di l'Apple WatchOS 10 presenta Funzioni eccitanti per Apple Watch Series 9

Apple hà annunziatu chì watchOS 10, l'ultima aghjurnazione per u so smartwatch, serà dispunibule per scaricà u 18 di settembre. Questa aghjurnazione porta cambiamenti significativi à l'interfaccia di l'orologio è introduce novi funzioni chì migliurà l'esperienza di l'utilizatori.

Unu di l'aghjunzione chjave in watchOS 10 hè l'intruduzione di widgets, chì Apple chjama sguardi. L'utilizatori ponu avà scorri è persunalizà questi widgets, facendu più faciule accede à l'infurmazioni rapidamente. L'orologio guadagna ancu un widget Smart Stack, alimentatu da l'apprendimentu automaticu, chì predice è mostra i widgets più pertinenti per l'utilizatori in tuttu u ghjornu.

Inoltre, watchOS 10 porta miglioramenti à a funziunalità Siri nantu à l'Apple Watch Series 9. I cumandamenti Siri seranu avà processati nantu à u dispositivu, assicurendu una migliore privacy è permette à l'utilizatori di dumandà dumande in relazione à e dati di salute persunale è fitness da l'app Salute.

L'aghjurnamentu include ancu un novu chip ultra wideband (UWB) di seconda generazione, chì pò detectà quandu un HomePod hè vicinu. Quandu l'utilizatore vene à quattru metri da un HomePod cù UWB, l'orologio lancia automaticamente a funzione Now Playing, chì permette à l'utilizatori di cuntrullà l'HomePod o riceve suggerimenti da u Smart Stack.

Apple hà ancu rinfurzatu e funzioni d'accessibilità in watchOS 10. L'utilizatori ponu avà doppia toccu i so ditte inseme nantu à a listessa manu cum'è u watch per realizà diverse azzioni, cum'è risponde à e chjama o accede à u widget Smart Stack.

In quantu à l'interfaccia d'utilizatore, a griglia di l'app hè stata riprogettata. Invece di a griglia di favo precedente, l'applicazioni sò avà visualizate cum'è picculi icone circulari chì scorri verticalmente, facenu più faciule per localizà è accede à l'applicazioni desiderate. Inoltre, a funziunalità di u buttone laterale hè stata cambiata; una sola stampa porta avà l'utilizatori à u centru di cuntrollu, mentre chì una doppia pressa porta l'Apple Wallet per i pagamenti NFC.

WatchOS 10 offre una sperienza d'utilizatore più intuitiva è interattiva, facendu chì l'Apple Watch si senti cum'è un iPhone in miniatura. Cù i so widgets persunalizabili, capacità Siri mejorate è funzioni d'accessibilità mejorate, Apple assicura chì u so smartwatch resta un strumentu preziosu per l'utilizatori in a so vita di ogni ghjornu.

Fonti:

- The Verge: [WatchOS 10 nantu à l'Apple Watch Series 9] (inserite URL)

- The Verge - Victoria Song: [Anteprima watchOS 10] (inserite URL)