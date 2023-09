By

Apple hà annunziatu l'intruduzione di un novu materiale premium per i cinturi Apple Watch è i casi iPhone 15 chjamati FineWoven. Stu materiale rimpiazza l'offerte di pelle precedente chì anu diminuite in qualità. A decisione di cambià i materiali hè stata ancu guidata da l'impronta significativa di carbone assuciata à a produzzione di pelle à a scala di Apple.

FineWoven hè un materiale microtwill fattu da u 68 per centu di materiale riciclatu post-consumu. Havi una texture suave è suede-like, chì furnisce una sensazione cunfortu per i cinturi Apple Watch. E bande seranu dotate di chjusi Magnetic Link è Modern Buckle per più comodità è sicurezza.

In quantu à i casi di l'iPhone 15, FineWoven sustene l'ecosistema MagSafe d'Apple, chì permette à l'utilizatori di attaccà facilmente caricatori magnetichi, portafogli è altri accessori. Questu assicura a cumpatibilità cù l'ecosistema di Apple mentre offre una alternativa più sustinevule à a pelle.

Parechji clienti anu manifestatu insoddisfazione cù a qualità in diminuzione di Apple di i casi di vacca. Tuttavia, i pruduttori di terze parti sò previsti di cumpensà sta lacuna furnindu casse di cuoio economiche o alternative di qualità superiore chì ghjustificà un prezzu premium.

U materiale FineWoven porta un novu approcciu à i casi di tela, postu chì Google hà eliminatu gradualmente a so selezzione di casu di tela è li rimpiazzava cù opzioni di silicone. L'incursione di Apple in i casi di tela presenta una opportunità eccitante per l'utilizatori di sperimentà un novu aspettu è sensazione.

Fonti:

– Antonio G. Di Benedetto, écrivain qui couvre les offres technologiques et la newsletter The Verge's Deals

- Lisa Jackson, VP di a pulitica ambientale di Apple