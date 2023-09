I MacBooks M3 di Apple ritardati finu à l'annu prossimu, l'analista predice

L'analista d'Apple Ming-Chi Kuo hà revelatu chì i MacBooks M3 assai anticipati sò improbabile di esse liberati prima di a fine di questu annu. Mentre ùn ci sò micca stati rumuri concreti nantu à a data di lanciamentu di questi laptop di prossima generazione, Mark Gurman di Bloomberg hà suggeritu prima chì Apple puderia presentà u chip M3 in Macs "entry-level" durante un avvenimentu d'ottobre. Hè speculatu chì u novu MacBook Pro di 13-inch, MacBook Air di 13-inch è 15-inch, è Mac Mini puderanu presentà u chip M3, chì deve esse più efficaci cù u so prucessu 3nm. Gurman crede chì questi prudutti seranu svelati in tuttu l'annu dopu.

Tuttavia, ùn saria micca surprisante se Apple decide di ritardà u lanciu di i MacBooks. L'annu passatu, Apple hà saltatu l'introduzione di novi Mac durante u so avvenimentu d'ottobre è invece hà revelatu u MacBook Pro cù chips M2 Pro è M2 Max in ghjennaghju. Malgradu questu, Kuo menziona specificamente i MacBooks in u so postu, lascendu aperta a pussibilità di un novu iMac chì ghjunghje in a caduta di u 2023.

L'intruduzioni di u chip M3 hè assai anticipata trà l'utilizatori di Apple è i dilettanti di a tecnulugia. Hè previstu di purtà un migliuramentu significativu in u rendiment è l'efficienza energetica paragunatu à i chips precedenti di a serie M. A transizione à u siliciu propiu di Apple hè stata successu finu à avà, cù u chip M1 chì riceve recensioni positive per a so velocità impressiunanti è l'efficienza energetica.

Ancu s'è u ritardu in a liberazione di i MacBooks M3-powered pò disappoint alcuni, dà ancu Apple più tempu per raffinà u pruduttu è assicurà una transizione liscia per l'utilizatori. Cum'è sempre, Apple s'impegna à furnisce tecnulugia di punta è funzioni innovatori in i so dispositi.

Fonti:

- Autore: Emma Roth

- Image: Amelia Holowaty Krales / The Verge