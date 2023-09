Apple hà dichjaratu chì rinvia a liberazione di i MacBooks M3-Powered

I piani di Apple per liberà MacBooks alimentati da u novu processore M3 questu annu pò esse ritardatu, secondu l'analista Apple Ming-Chi Kuo. Questu cuntradisce i rapporti precedenti chì suggerenu chì i novi MacBooks seranu dispunibili da settembre. I rumuri sò stati alimentati da l'affirmazioni di u ghjurnalista di Bloomberg Mark Gurman chì Apple riduttava u so solitu avvenimentu focalizatu in Mac in uttrovi, insinuendu una pussibule liberazione tranquilla di un novu pruduttu attraversu un comunicatu di stampa.

Apple generalmente organiza avvenimenti per annunzià u so novu lanciamentu di chip, dunque hè improbabile chì a cumpagnia svelà u M3 solu per mezu di un comunicatu di stampa. A speculazione suggerisce chì Apple puderia intruduce u chipset M3 in un iMac 24-inch aghjurnatu, postu chì quellu dispositivu ùn hè micca statu aghjurnatu da u 2020 è usa sempre u chip M1 anticu.

Aghjunghje u pesu à u rapportu di Kuo hè u fattu chì Apple hà digià datu l'attenzione à i so Mac quist'annu, cù l'annunziu di un novu MacBook Air 15-inch, Mac Studio è Mac Pro in ghjugnu. Malgradu u ritardu potenziale, hè evidenti chì Apple si prepara per a liberazione di i dispositi alimentati da M3. I rapporti indicanu chì Apple hà assicuratu un annu di fornitura di u nodu N3 (3nm) di chipmaker TSMC, nantu à quale l'M3 hè statu custruitu.

Se u M3 hè lanciatu questu annu, hè previstu di esse dispunibule solu in uni pochi di dispusitivi, cum'è i rapporti previ suggerenu chì i mudelli M3 Pro è M3 Max seranu ritenuti finu à u 2024. L'M3 hè previstu di purtà una mellura significativa di rendiment à A linea di Apple, superendu l'aghjurnamentu incrementale offertu da u M1.

Da avà, Apple ùn hà micca fattu alcuna dichjarazione ufficiale in quantu à a liberazione di MacBooks M3-powered. Stòricamente, Apple tene u so avvenimentu di caduta Mac à a mità d'uttrovi, cù l'annunzii accaduti a settimana prima. Dunque, ùn deve esse troppu longu prima di avè più infurmazione da a cumpagnia.

