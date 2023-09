iPhone 15 Pro Max Avà principia à $ 1,199 cù 256 GB di Storage

L'iPhone 15 Pro Max hà subitu alcuni cambiamenti maiò, è cù questi cambiamenti vene un novu prezzu di partenza di $ 1,199 per u mudellu 256GB. U Pro Max di l'annu passatu hà cuminciatu à $ 1,099, ma avia solu 128 GB di almacenamiento. U novu iPhone offre più almacenamentu ma à un prezzu più altu.

Apple rilascerà l'iPhone 15 Pro è 15 Pro Max u 22 di settembre, cù pre-ordini à partesi di u venneri. I rumuri circulanu dapoi mesi chì Apple aumenterà u prezzu per via di i cambiamenti di a linea, cum'è l'intruduzione di un quadru di lega di titaniu spazzolatu è di lune più sottili. U novu iPhone 15 Pro Max hà ancu un SoC A17 più veloce cù GPU integrata chì supporta a traccia di raggi.

Hè impurtante à nutà chì u prezzu di $ 1,199 per u mudellu 256GB ùn hè micca un aumentu di prezzu postu chì Apple hà fattu a listessa quantità per a stessa capacità di almacenamiento l'annu passatu. Tuttavia, l'opzione di prezzu più bassu cù 128 GB di almacenamiento ùn hè più dispunibule.

In più di i cambiamenti di prezzu è di almacenamento, Apple hà ancu fattu altre aghjurnamenti notevuli à i so iPhones. A cumpagnia hà finalmente rimpiazzatu u portu Lightning anzianu cù porti USB-C in i so telefoni, cumprese l'AirPods Pro. U portu USB-C supporta u standard USB 3 più veloce cù velocità di trasferimentu finu à 10 Gbps. Tuttavia, l'utilizatori anu bisognu di cumprà un cavu USB 3 tipu C separatamente.

Inoltre, a serie iPhone 15 supporta avà a carica Qi2, chì hè u novu standard di carica di Apple basatu annantu à a so carica MagSafe. I mudelli Pro anu rimpiazzatu ancu u vechju interruttore di anellu / vibrazione cù un Button d'Azione persunalizabile, simile à quellu chì si trova nantu à i telefoni di a serie Apple Watch Ultra.

À fiancu à l'iPhone 15 Pro è 15 Pro Max, Apple hà ancu annunziatu i mudelli iPhone 15 è 15 Plus. Questi mudelli presentanu l'Isula Dinamica è ereditanu i chips A16 Bionic da i mudelli Pro di l'annu passatu. I prezzi di partenza per l'iPhone 15 è 15 Plus restanu uguali à l'annu passatu à $ 799 è $ 899 rispettivamente.

In generale, u novu iPhone 15 Pro Max vene cun un prezzu di partenza più altu, ma offre più almacenamentu è una gamma di funzioni novi è miglioramenti cumparatu cù u so predecessore.

