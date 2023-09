Apple interrompe a serie iPhone Mini cù a liberazione di l'iPhone 15

Sta sera, Apple hà da svelà a so attesa serie iPhone 15, chì probabilmente marcarà a fine di a linea iPhone Mini. L'iPhone Mini, introduttu uni pochi anni fà, hà luttatu cù una popularità limitata trà l'utilizatori chì preferanu i telefoni più chjuchi.

E speculazioni annantu à a discontinuazione di l'iPhone Mini circulanu da u principiu di u 2023, è pare chì a decisione d'Apple s'allinea cù questi rumuri. I dati di u mercatu anu dimustratu chì a dumanda di telefoni più chjuchi hè relativamente chjuca cumparatu cù i mudelli più grande è più ricchi di funzioni. In u risultatu, Apple hà decisu di focalizà i so sforzi nantu à i mudelli Pro per risponde à a crescente dumanda.

À fiancu à a serie iPhone 15, Apple hè prevista per lancià l'Apple Watch Series 9, Apple Watch Ultra 2 è AirPods Pro à l'avvenimentu. Ci hè ancu rapporti chì suggerenu chì Apple pò introduci novi casi per a serie iPhone 15 mentre discontinueghja i so casi di pelle. Inoltre, Apple cunsidereghja di cessà a so linea attuale di accessori di gomma di silicone è fluoroelastomeri cum'è parte di a so più grande iniziativa di transizione versu materiali più sustenibili per l'ambiente.

Sicondu un rapportu di MacRumours, Apple pò rimpiazzà i so accessori attuali cù quelli fatti di materiali ecològichi. Questu include accessori cum'è l'iPhone Silicone Case cù MagSafe, Sport Band, Solo Loop è AirTag Loop. U rapportu menziona ancu a pussibilità di un novu materiale premium chjamatu FineWoven chì sia introduttu per questi accessori.

Cù sta transizione, Apple hè previstu di svelà disinni d'accessori freschi, cum'è un cinturione Apple Watch "FineWoven" equipatu cù una fibbia magnetica. Questa mossa versu materiali più sustinibili è amichevuli di l'ambiente si allinea cù l'impegnu di Apple à esse una cumpagnia rispunsevuli è avanti.

In generale, l'avvenimentu di sta sera prumette di purtà novi prudutti è innuvazioni eccitanti da Apple, mentre si addiu à a serie iPhone Mini. Cum'è sempre, Apple cuntinueghja à spinghje i cunfini di a tecnulugia è u disignu per suddisfà i bisogni sempre in evoluzione di i so clienti.

