Apple hà da svelà a linea di l'iPhone 15 à mezu à i prublemi di l'accessu à u mercatu cinese è a cumpetizione

Apple hè previstu di lancià a so nova linea iPhone 15 oghje, mentre affruntà sfide in u mercatu cinese è a cumpetizione aumentata. L'iPhone rapprisentanu più di a mità di e vendite di Apple l'annu passatu, ma e restrizioni d'accessu à u mercatu in Cina ponenu una minaccia per a cumpagnia. Inoltre, Apple duverà cunfrontu cù Huawei Technologies, u so principale rivale in u mercatu di smartphone premium di a Cina, finu à chì i cuntrolli di l'esportazione di i Stati Uniti anu disturbatu l'affari di u telefuninu di Huawei. A settimana passata, Huawei hà liberatu u Mate 60 Pro, un telefunu high-end chì usa chips fatti in Cina, potenzialmente in violazione di e restrizioni cummerciale imposte da u guvernu americanu.

In un sforzu di guadagnà un vantaghju annantu à Apple, Huawei hà incorporatu funzioni supplementari cum'è a chjama satellitare utilizendu a rete sustinuta da u guvernu cinese. Ancu l'attuale linea di iPhone di Apple include capacità satellitari, sò destinate solu per situazioni d'emergenza. Apple hè prubabile di fucalizza nantu à a so nova linea di prudutti durante u so avvenimentu oghje in a sede di Apple Park, cù u cambiamentu maiò per i clienti essendu un cambiamentu da i cavi di ricarica "Lightning" di Apple à USB-C, in cunfurmità cù i regulamenti europei. L'analisti predicenu chì Apple pusizionirà stu cambiamentu cum'è un aghjurnamentu, apprufittannu di una velocità di dati più veloce per trasferisce video di alta qualità girati in iPhones.

L'analisti aspettanu ancu chì Apple introduci funzioni novi cum'è una tecnulugia di càmera "periscope" per capacità di zoom mejorate, chips aghjurnati è casi di titaniu. A quistione principale hè se queste caratteristiche seranu riservate per un novu dispositivu high-end o se l'aghjurnamenti più chjuchi seranu ancu fatti à mudelli più economici. I sperti anticipanu chì Apple aumenterà u so prezzu mediu per u telefunu vendutu per spinta i rivenuti, ma resta incerta se i prezzi seranu elevati in tuttu u pianu o limitati à e versioni premium. Malgradu una calata in u mercatu globale di smartphones, Apple hà sperimentatu u minimu calatu di spedizioni trà i principali pruduttori di smartphones in u sicondu trimestre di questu annu. Tuttavia, u mercatu in generale face sempre cundizzioni sfida.

L'osservatori seranu ancu attenti à qualsiasi indicazione nantu à i piani di Apple in u campu di l'intelligenza artificiale generativa. A cumpagnia hà affruntatu dumande nantu à e so intenzioni in quantu à sta tecnulugia, ma ci sò stati pochi suggerimenti finu à avà. A speculazione resta se Apple mostrarà una forma avanzata di Siri o furnisce una visione di i so sforzi di ricerca è sviluppu in questa zona.

Fonti:

- Reuters: https://www.reuters.com/technology/apple-set-unveil-new-iphone-lineup-tuesday-amid-china-competition-threats-2022-09-06/