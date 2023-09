iOS 17 d'Apple: ciò chì aspetta da l'ultima aghjurnazione di l'iPhone

A prossima aghjurnazione di iOS 17 d'Apple hè pronta per purtà cambiamenti significativi à u vostru iPhone. L'ultima versione di u software per smartphone d'Apple include l'aghjurnamenti à l'applicazioni cum'è Messages, Phone, FaceTime è Salute, cù l'intruduzioni di una nova funzione chjamata StandBy. Tuttavia, hè impurtante nutà chì iOS 17 serà dispunibule solu per iPhone Xs o mudelli più recenti.

Trà l'aghjurnamenti notevuli in iOS 17 ci sò migliuramentu di l'app Phone. Apple hà introduttu i Poster di Contact, carte di cuntattu persunalizabili chì appariscenu quandu chjamate, missaghju, o FaceTime à qualchissia. Queste carte di cuntattu ponu esse persunalizate cù foto, Memojis o testu, chì permettenu un toccu più persunale. Inoltre, Live Voicemail trascriverà i missaghji di voicemail in tempu reale cum'è u chjamante lascia un missaghju, facendu più faciule per schermà e chjama è coglie i missaghji impurtanti.

L'app Messaggi riceve ancu un aghjurnamentu cù l'aghjunzione di una funzione Check In. Questa funzione vi permette di informà un amicu o un membru di a famiglia quandu site in una destinazione specifica. Se pigliate più di l'aspittatu o andate fora di strada, Check In vi manderà una notificazione per assicurà chì tuttu va bè.

L'utilizatori di FaceTime seranu piacè di sapè chì iOS 17 introduce a capacità di lascià missaghji video per chjamate mancate. Questa funzione permette à l'utilizatori di cumunicà attraversu video ancu s'ellu u destinatariu ùn risponde micca à a chjama.

Unu di l'aghjunghje unichi à iOS 17 hè u modu StandBy. Questa funzione trasforma u vostru iPhone in un display intelligente quandu si carica è si mette nantu à u so latu. Permette un accessu faciule à i widgets, notificazioni è chjamate.

In termini di salute mentale, Apple introduce una nova funzione chjamata Salute Mentale in l'app Salute. Questa funzione aiuta l'utilizatori à seguità u so benessere mentale permettendu di logà u so umore è identificà i fatturi chì ponu affettà. L'utilizatori ponu ancu compie valutazioni di salute mentale è sparte l'infurmazioni cù u so duttore per cercà trattamentu se ne necessariu.

In generale, iOS 17 porta parechje aghjurnamenti eccitanti è funzioni per rinfurzà l'esperienza di l'utilizatori di l'iPhone. U software hè previstu di sparghje u 12 di settembre.

Fonti:

- Titulu di fonte: iOS 17 d'Apple: ciò chì aspetta da l'ultima aghjurnazione di l'iPhone

- Autore: Daniel Howley

- Publicazione: Yahoo Finance