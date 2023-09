Apple hà annunziatu recentemente a liberazione di u so Apple Watch Series 9, chì dice chì hè u so primu pruduttu neutrale in carbonu. Mentre chì questu hè veramente un passu avanti, hè essenziale per esaminà a stampa più grande di l'impattu ambientale di a cumpagnia invece di fucalizza solu nantu à a sustenibilità di un pruduttu individuale.

U statutu neutru di carbone di l'Apple Watch Series 9 s'applica solu à cumminazioni specifiche di casi è bande. Inoltre, Apple hà intenzione di cessà a vendita di accessori in pelle, cum'è cinturini di orologio è casi di telefuni, per minimizzà l'emissioni di gas di serra. Tuttavia, quandu evaluà l'impegni climatichi di una cumpagnia, hè cruciale di guardà oltre a sustenibilità individuale di u produttu è di cunsiderà a riduzione generale di l'impattu ambientale.

Apple hà u scopu di ottene a neutralità di carbonu per u 2030, chì rapprisenta una tappa critica contru à quale duvemu valutà a cumpagnia. In quantu à l'Apple Watch Series 9, a combinazione selezziunata di casu è banda di stu mudellu, inseme cù l'Apple Watch Ultra 2 è l'Apple Watch SE, portaranu un logò chì indicà a neutralità di carbone. Apple attribuisce riduzioni di emissioni in u prucessu di produzzione à i materiali, l'electricità è i trasporti, cumprese l'adopzione aumentata di energia pulita da i fornitori. Ogni emissioni rimanenti sò compensate da prughjetti basati in a natura, cum'è iniziative di riforestazione chì aumentanu l'assorbimentu di CO2. Inoltre, Apple s'impegna à cunfurmà l'usu di l'electricità previstu da i clienti per a carica di mudelli Apple Watch neutrali in carbonu investendu in prughjetti di energia rinnuvevuli.

Comu parte di u so impegnu à a sustenibilità, Apple hà sustituitu a pelle cù un materiale microtwill chjamatu FineWoven, hà dichjaratu chì hà emissioni di carbone significativamente più bassu cumparatu cù u pelle. Sta transizione hè destinata à riduce l'emissioni di gasi di serra da u vacche, chì emettenu metanu, un gasu di serra potente chì aggrava u cambiamentu climaticu.

Tuttavia, mentre a riduzione di emissioni da fonti specifiche hè impurtante, ùn riflette micca necessariamente u prugressu generale chì una cumpagnia face versu i so scopi climatichi. Una cumpagnia pò fà un pruduttu menu intensivu di carbonu, ma cumpensà stu successu vendendu quantità più grande di quellu pruduttu, purtendu à listesse o ancu aumentate emissioni di gas di serra.

L'ultimu rapportu di prugressu ambientale d'Apple indica una calata di l'emissioni grossi di carbonu, cù a cumpagnia chì pruduce l'equivalente di 20.6 milioni di tunnillati metrichi di diossidu di carbonu in 2022. Per scuntrà i so scopi climatichi, Apple deve ottene emissioni netti zero à a fine di a dicada. Hè impurtante chì u prugressu cuntinueghja, cum'è dimustratu da u rolu di Octavia Spencer cum'è a Mamma Natura in un sketch durante l'avvenimentu recente di Apple, ricurdendu à a cumpagnia di ùn deluverà a so mamma.

Fonti: Apple