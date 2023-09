Apple apre l'applicazioni per u campu annuale di l'imprenditori, estende a diffusione à i sviluppatori indigeni

Apple hà annunziatu chì avà accetta l'applicazioni per u so Campu di Entrepreneur annuale, una iniziativa chì prumove a diversità è l'inclusività in l'industria tecnologica. In parte di i so sforzi di espansione, Apple hà ancu allargatu a so diffusione per include i sviluppatori indigeni.

L'Entrepreneur Camp offre à i fundatori è sviluppatori sottorappresentati cù l'imprese basate nantu à l'app mobile accessu à un laboratoriu di tecnulugia avanzata. L'obiettivu di u prugramma hè di furnisce questi intraprenditori cù l'arnesi è u sustegnu chì anu bisognu per riesce in l'industria tecnologica cumpetitiva.

Ricunnoscendu e sfide uniche affrontate da i fundatori di e cumunità sottorappresentate, in particulare in u settore di a tecnulugia, Apple hè impegnata à furnisce l'opportunità per questi individui di prosperà. Aprendu l'applicazioni per u so Entrepreneur Camp, Apple invita imprenditori talentuosi è aspiranti à appiecà è prufittà di sta sperienza immersiva.

L'individui interessati ponu dumandà à u prugramma trà ora è settembre 24. L'urganisazioni sò permessi di mandà finu à trè membri per assistisce à u campu, sempre chì rispondenu à i criterii delineati in u situ di sviluppatore di Apple. U Campu d'Intraprenditori di quist'annu si terrà virtualmente, cù duie sessioni separate previste trà u 30 d'ottobre è u 3 di nuvembre per i fundatori sottorappresentati, è trà u 13 di nuvembre è u 17 di nuvembre per i fundatori femini.

Cumu Apple cuntinueghja à furmà u futuru di a tecnulugia, ricunnosce l'impurtanza di a diversità è l'inclusività. Per mezu di iniziative cum'è u Campu di l'Intraprenditori, Apple hà u scopu di favurizà idee innovatrici da e cumunità sottorappresentate è capaci à l'individui di fà a so marca in l'industria tecnologica.

Definizione:

- Entrepreneur Camp: Un prugramma annuale di Apple chì offre un accessu à u laboratoriu di tecnulugia avanzata à i fundatori è sviluppatori sottorappresentati cù imprese basate in app mobile.

- Cumunità sottorappresentate: Gruppi suciali chì sò stati storicamente marginalizati è anu una rapprisintazioni limitata in certi industrii, cum'è a tecnulugia.

- Sviluppatori indigeni: Sviluppatori chì identificanu cum'è indigeni è facenu parte di e cumunità indigene.

Fonti:

- Apple Entrepreneur Camp: (URL)

- Situ di sviluppatori Apple: (URL)