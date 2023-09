Una nova pianta di chip chì hè stata custruita da TSMC in Arizona hà suscitatu l'eccitazione per a crescita di a produzzione di chip in i Stati Uniti, in particulare per Apple. Tuttavia, l'esperti avvisanu chì sta mossa ùn eliminerà micca cumplettamente a fiducia di a cumpagnia nantu à a fabricazione di siliciu d'oltremare.

Sicondu l'insiders, ancu s'è i patatine fritte seranu fatte in i Stati Uniti, anu da sempre esse mandatu in Taiwan per l'assemblea completa. L'ingegneri di TSMC è l'antichi impiegati di Apple rivelanu chì e tecniche avanzate di imballaggio, cruciali per u prucessu di assemblea finali, ùn sò micca facilmente dispunibili in altrò senza una catena di supply robusta.

Mentre TSMC ùn hà micca pensatu di custruisce un stabilimentu di imballaggio di chip in i Stati Uniti per via di i costi elevati, si crede chì a pianta d'Arizona ùn pruducerà micca abbastanza chips per ghjustificà a custruzzione di una facilità di imballaggio avanzata in a regione.

L'analisti anu suscitatu preoccupazioni annantu à l'implicazioni geopolitiche di u fab Arizona. Dylan Patel, l'analista capu di SemiAnalysis, indica chì per via di l'esigenza di rinvià i patatine fritte in Taiwan per imballaggi, a facilità pò esse micca efficace in tempi di tensione geopolitica o guerra.

Ci hè una pussibilità chì Apple puderia utilizà a facilità per a fabricazione di certi chips di pocu impurtanza chì ponu esse imballati cù i prucessi dispunibili fora di Taiwan. Tuttavia, cum'è Apple s'appoghja assai nantu à u pacchettu integratu Fan-out Package di TSMC nantu à u pacchettu, chì hè adupratu solu à volumi elevati da a cumpagnia, ùn hè micca chjaru quantu a produzzione pò esse spustata in Arizona.

Mentre a pianta di chip TSMC Arizona senza dubbitu cuntribuisce à l'aumentu di a produzzione di chip in i Stati Uniti, hè impurtante nutà chì ùn eliminerà micca cumplettamente a necessità di fabricazione di siliciu d'oltremare per Apple.

Fonti: L'infurmazione, SemiAnalysis