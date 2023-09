Apple svelarà novi dispositi è aghjurnamenti in l'eventu "Wonderlust".

Apple hà da tene un avvenimentu assai attesu intitulatu "Wonderlust" induve si prevede di svelà novi dispositi è furnisce l'aghjurnamenti nantu à i cambiamenti di u software. I rapporti suggerenu chì i novi mudelli di l'iPhone è Apple Watch seranu prubabilmente introduttu durante l'avvenimentu.

Si dice chì l'iPhone 15 presenta miglioramenti notevuli di a tecnulugia da una perspettiva di design. I porti di carica USB-C è a funzione di l'Isula Dinamica pò esse introdutte per tutti i mudelli di l'iPhone 15. L'Isula Dinamica hè una funzione chì permette à l'utilizatori di verificà l'alerta è l'attività attuale in prugressu nantu à a cima di u screnu.

E versioni di basa è Plus di l'iPhone 15 seranu alimentati da chips A16, mentre chì l'altri dui iterazioni anu chip A17. I mudelli Pro è Pro Max sò prughjetti di avè una bisellu più chjuca è dimensioni di display aumentate. I bordi di titaniu sò ancu previsti. Ci sò rapporti chì l'anellu / l'interruttore silenziu pò esse rimpiazzatu cù un "Buton d'Azione" nantu à i mudelli Pro è Pro Max.

L'Apple Watch Series 9 hè ancu previstu di esse presentatu à l'avvenimentu, cù una nova versione di Apple Watch Ultra. I dui prudutti ponu vede miglioramenti in a velocità di trasfurmazioni è offre più opzioni di culore.

L'analisti predicenu chì l'iterazioni Pro è Pro Max di l'iPhone 15 avarà un prezzu di $ 100 in paragunà à i mudelli precedenti, ghjustificatu da l'avanzamenti in a tecnulugia, chips è tecnulugia di batterie. Tuttavia, hè previstu chì i trasportatori di i Stati Uniti offrenu sconti è promozioni per aumentà a vendita di l'iPhone 15.

L'avvenimentu annuale di settembre di Apple hà da esse u marti à 10 am ora locale in Cupertino, California. A cumpagnia hà vistu una diminuzione di e vendite nete per i primi trè trimestri di u so annu fiscale 2023, generendu $ 293.79 miliardi paragunatu à $ 304.18 miliardi in u listessu periodu di l'annu passatu. Malgradu questu, u valore di l'azzioni di Apple hè aumentatu da più di 43% questu annu.

Fonti: The Verge, Bloomberg