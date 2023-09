Apple presenta a carica USB-C per iPhone 15 è AirPods Pro

Durante l'avvenimentu recente di Apple, a cumpagnia hà annunziatu chì farà cambiamenti significativi à a so tecnulugia di carica. A prossima linea di iPhone 15 serà dotata di porti USB-C, rimpiazzà i porti Lightning precedenti. Inoltre, Apple introduce ancu una presa di carica USB-C per l'AirPods Pro di seconda generazione.

Cù a nova cumpatibilità USB-C, l'utilizatori puderanu carricà u so casu AirPods Pro utilizendu un cable USB-C cunnessu à l'iPhone 15. L'ultime AirPods Pro cù casu USB-C pò esse digià pre-ordine per $ 249 è serà dispunibule da u 22 di settembre.

In più di l'aghjurnamentu di u portu di carica, Apple hà fattu migliurà l'AirPods Pro in termini di durabilità. Sia u casu è l'auriculare sò avà classificati IP54 per a prutezzione di a polvera, aumentendu a so durabilità generale è a longevità.

Apple hà ancu revelatu chì u casu USB-C sustene l'audio senza perdita di bassa latenza quandu hè assuciatu cù u prossimu Vision Pro. U chip H2 permette una qualità di sonu 20-bit 48 kHz, prumettendu una sperienza audio immersiva quandu l'auriculare di Apple lancia l'annu prossimu.

L'AirPods Pro di seconda generazione offre aghjurnamenti significativi da u mudellu precedente, cun una qualità audio mejorata è un rendimentu di annullamentu attivu di rumore (ANC) miglioratu. Una funzione standout hè u modu trasparente, chì furnisce una sperienza audio naturale durante e videochiamate è interazzione di voce. L'accessu senza mani à Siri, u cambiamentu di u dispositivu senza saldatura è u cuntrollu di u voluminu aghjuntu sò trà e comodità offerte da l'AirPods Pro.

Apple hà ancu annunziatu e funzioni prossime per l'AirPods Pro cù a liberazione di iOS 17. Adaptive Audio hà da aghjustà dinamicamente l'ANC è u modu di trasparenza basatu annantu à u vostru ambiente, mentre chì u Volume Personalizatu usa l'apprendimentu machine per anticipà u vostru livellu d'ascoltu desideratu. Inoltre, Conversation Awareness riduce u voluminu è dà priorità à e voci, riducendu automaticamente u rumore di fondo.

Ulteriori aghjurnamenti di u software sò previsti per rinfurzà u cambiamentu senza saldatura di u dispositivu, facilitendu a transizione trà i dispositi Apple. Inoltre, l'utilizatori puderanu prestu silenziu è riattivate premendu u stem in l'AirPods Pro, una funzione chì serà allargata ancu à altri mudelli AirPods.

Apple lancia ancu una versione aghjurnata di i so EarPods cablati, avà cumpatibili cù USB-C. À u prezzu di $ 19, i EarPods USB-C sò pronti à esse liberati sta settimana.

Cum'è sempre, Apple cuntinueghja à innuvà i so prudutti, offrendu funziunalità è esperienze d'utilizatore mejorate per i so clienti.

Fonti:

- [Fonte 1]

- [Fonte 2]