L'Apple sparte un piombo cum'è a Cina pensa à espansione a prohibizione di l'iPhone

Apple Inc. hà vistu i so azzioni cascate quasi 3% u ghjovi, risultatu in una perdita di quasi $ 200 miliardi in u valore di u mercatu in dui ghjorni. Questu vene cum'è a Cina hà intenzione di estenderà a so pruibizione di l'usu di l'iPhone à l'agenzii sustinuti da u guvernu è e cumpagnie statali. A cumpagnia di Cupertino hà sperimentatu una calata di 6.4% in u so stock, marchendu u peghju slump di dui ghjorni in un mese. Apple hè un cumpunente maiò in i principali indici di azioni di i Stati Uniti, cuntribuiscenu à una caduta di u mercatu più larga influenzata da diversi prublemi in Cina.

Cina, a seconda ecunumia più grande di u mondu, hà affruntatu una crisa in corso in u so mercatu immubiliare, chì hà affettatu a dumanda di commodities è l'elettronica di cunsumu. Apple si basa assai nantu à a Cina cum'è u so più grande mercatu straneru è a basa di produzzione glubale. Inoltre, l'aumentu di i rendimenti di u Tesoru di i Stati Uniti è e preoccupazioni per l'inflazione anu ancu impactatu u stock di Apple. Cume i bonds vendenu, ci sò preoccupazioni chì a Riserva Federale duverà piglià misure più forti per cumbatte l'inflazione, putenzialmente affettendu a resistenza di l'economia di i Stati Uniti.

A reazione di u mercatu à sta nutizia hè stata significativa, cù l'investituri chì vendenu diversi assi cum'è chips, tecnulugia mega-cap, è azioni chinesi listate in i Stati Uniti. L'Index Nasdaq 100, chì hè duminatu da i stock di tecnulugia, hè cascatu da circa 1%. Inoltre, l'Indice di Semiconductor di Filadelfia, custituitu da parechji fornituri Apple, hà vistu una diminuzione di 2.5% u ghjovi.

L'analista di Bank of America Corp. Wamsi Mohan trova interessante u timing di a pruibizione potenziale, soprattuttu in cunsiderà u recente lanciu di u smartphone high-end di Huawei Technologies Co., capace di 5G. Stu sviluppu suggerisce chì Pechino face un prugressu in eludisce i sforzi di i Stati Uniti per cuntene a so crescita. Se a pruibizione sia implementata, puderia ancu affettà altre cumpagnie tecnologiche di i Stati Uniti chì si basanu in a vendita è a produzzione in Cina.

Malgradu queste sfide, certi analisti, cum'è Daniel Ives di Wedbush Securities, credi chì l'impattu di una "proibizione di l'iPhone hè eccessiva". Ives sustene chì a pruibizione affettarebbe menu di 500,000 45 iPhones da i circa XNUMX milioni previsti per esse venduti in Cina l'annu prossimu. Ellu indica chì Apple hà ancu fattu guadagnà significativu in u mercatu di smartphone cinese.

Fonti: Bloomberg