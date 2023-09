L'avvenimentu "Wonderlust" di Apple: ciò chì aspetta

L'anticipazione hè custruita cum'è l'avvenimentu assai attesu d'Apple, "Wonderlust", hè vicinu à u cantonu. Pianu per dumane, questu avvenimentu hè previstu di svelà alcuni prudutti novi eccitanti chì farà piacè i fan di Apple in u mondu sanu. Mentre ci sò uni pochi di lanciamenti cunfirmati, cum'è l'iPhone 15 è l'Apple Watch Series 9, u rumore rumore hè buzzing with speculation about what other Apple has in store.

Unu di i lanciamenti più anticipati hè l'iPhone 15. Leaks è l'insiders di l'industria anu furnitu qualchi insights in ciò chì pudemu aspittà di sta nova linea di iPhones. Si dice chì sporta novi culori, un disignu più sottile è un quadru più liggeru fattu di una lega di titaniu. A visualizazione hè prevista per esse ligeramente più grande, è a camera presenterà un teleobiettivo periscopicu chì offre una nitidezza mejorata è un pesu ridottu.

Un eccitante aghjurnamentu rumore per l'iPhone 15 hè a so capacità di trasferimentu di dati à alta velocità Thunderbolt, chì permetterà velocità di carica più veloci. Questa hè stata una funzione largamente desiderata da i fan di l'iPhone, facendu un aghjuntu assai anticipatu.

In più di l'iPhone 15, Apple hà ancu lanciatu l'Apple Watch Series 9. Mentre chì i dettagli nantu à u novu wearable sò scarsi, hè previstu di cumplementarii l'iPhone 15 è offre funziunalità è funzioni mejorate.

Al di là di sti lanciamenti cunfirmati, ci sò speculazioni chì Apple pò liberà novi AirPods questu annu. Sò passati trè anni da a liberazione di l'AirPods Max, facendu questu una opportunità potenziale per Apple per presentà una versione aghjurnata.

Un'altra pussibilità hè chì Apple furnisce un sneak peek di u so prossimu auricular Vision Pro "computing spaziale", ancu s'ellu ùn hè micca previstu di esse liberatu finu à l'annu prossimu.

Mentre ci ponu esse sorprese in a tenda, hè improbabile chì novi iPads o Mac seranu svelati à l'avvenimentu "Wonderlust". Queste versioni sò più prubabile di accade in 2024 cù l'intruduzione di u chip M3 d'Apple.

Per quelli chì aspettanu ansiosu di fighjà l'avvenimentu, serà trasmessu in diretta nantu à u situ web di Apple. L'avvenimentu si terrà u marti 12 settembre à 10 am PT (1 pm ET).

Mentre i fan di Apple contanu l'ore, l'eccitazione cuntinueghja à custruisce. State sintonizzati per l'avvenimentu "Wonderlust" di dumane, induve Apple hè previstu di mostrà e so ultime innovazioni è stupisce l'audienza una volta di più.

